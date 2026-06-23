Nancy : FunCube obtient le prix Grand Public du Trophée Gustave

Un prix comme une reconnaissance pour l’avenir ! FunCube, entreprise de Pont-à-Mousson spécialisée dans la location et la vente de bornes photos, vient d’obtenir le prix Grand Public à l’occasion du Trophée Gustave, concours organisé par l’Unimev (Union française des métiers de l’événement) récompensant l’innovation.

C’est son concept d’IA vocale qui a fait la différence ! Cette fonction permet de transformer l’univers de la photo à partir d’une simple demande vocale sur la borne photo.

«Les visiteurs de la Foire Expo de Nancy ont apprécié le concept, ils sont repartis avec un souvenir de leur passage, souvent avec leurs amis ou leur famille, et la grande majorité a choisi de nous soutenir en votant pour notre entreprise», assure Charles Doyen, le président et fondateur de FunCube.

«Grâce à ce prix, nous nous assurons une visibilité concrète pour les mois à venir».

De passage sur la foire commerciale grand-nancéienne, Élodie Gossuin, Miss France en 2001, a été conquise par le concept. Pas mal comme pub…