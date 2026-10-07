Le 3 octobre 2026, l'association «Mon Parcours de Vie» a franchi une nouvelle étape numérique en publiant sa série animée «Le Printemps des Hérissons» sur son site web officiel. Ce projet audiovisuel de cinq épisodes croise le destin de trois patientes afin de rendre le parcours thérapeutique du cancer du sein plus humain, plus compréhensible et plus accessible pour les malades ainsi que pour leur entourage.

Fondée à Nancy en 2020 par le Dr Lionel Uwer et l'infirmière Anne Berger, la structure s'est historiquement fait connaître par l'édition de guides médicaux illustrés. En octobre 2026, sa collection de six ouvrages gratuits atteint d'ailleurs le cap symbolique des 100 000 exemplaires imprimés.

«Avec "Le Printemps des Hérissons", l’association entame aujourd’hui un nouveau chapitre en explorant le format audiovisuel, toujours avec la même ambition : informer autrement, accompagner avec humanité et faire en sorte qu’un parcours puisse en éclairer un autre», précisent le Dr Lionel Uwer et Anne Berger. Ce passage réussi au format vidéo marque une évolution stratégique majeure dans la diffusion de leurs outils pédagogiques régionaux.

Le développement d'un projet soutenu et primé

La production de cette œuvre numérique, réalisée par Charlotte Cottereau et produite par Zabriskie Prod, s'appuie sur une assise financière et une reconnaissance nationale concrète. En décembre 2025, «Mon Parcours de Vie» a remporté le Prix Qualité de Vie de l'association Ruban Rose. Cette dotation a permis de donner vie aux trajectoires de Julie, Leïla et Christine à travers un budget optimisé pour le web, transformant des illustrations papier en un véritable outil d'accompagnement virtuel pour le quotidien des patientes.

En diversifiant ses canaux de communication de l'édition imprimée vers la vidéo, l'association renforce son impact social tout en démontrant qu'une gestion de projet locale et innovante peut rayonner efficacement à l'échelle nationale.