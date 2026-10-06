Nancy : SOS Racisme Lorraine accélère sa professionnalisation

Prévenir, sensibiliser, fédérer ! Tel est l’ADN affiché, affirmé et surtout plus que bienvenu dans le climat général actuel, du comité lorrain de l’association SOS Racisme.

Relancé à Nancy en octobre 2024, il a, en vingt-deux mois, développé des dispositifs associant collectivités, clubs sportifs professionnels, établissements scolaires, acteurs économiques et monde associatif.

«One Team en est l’exemple le plus visible. Ce dispositif de lutte contre les discriminations a été conçu et initié par nos soins, puis développé avec la Métropole du Grand Nancy qui lui a donné son nom. Ce dispositif est passé de la signature officielle en février 2026 à un week-end grand public accueillant environ 2 500 visiteurs quatre mois plus tard», explique Gauthier Traoré-Pizzi, président de SOS Racisme Lorraine.

Victime en juin 2023 d’une agression raciste et homophobe violente en plein centre-ville de Nancy, le trentenaire décide de relancer l’association au niveau local et gagne par la suite les Vosges et la Meuse.

Dans la foulée de One Team, l’association monte plusieurs autres projets à l’image de «Nancy sans étiquettes» mobilisant une vingtaine de commerçants nancéiens en mars dernier à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale.

En mode projets

Des projets éducatifs, comme l’Écho des couloirs, au sein de différents établissements scolaires de l’agglomération nancéienne sont également élaborés.

«Ce ne sont pas des actions one shoot que nous mettons en place mais des projets qui s’inscrivent dans le temps tout en fédérant des écosystèmes différents. Ce que nous proposons, c’est du clé en main».

Tout en consolidant les choses mises en place, Gauthier Traoré-Pizzi entend «diversifier les champs d’investigation». La sphère entrepreneuriale s’affiche comme l’une des cibles principales pour celui qui affiche une expérience professionnelle dans l’univers commercial et le marketing digital comme directeur d’agence.

«Nous travaillons déjà avec les entreprises notamment via des ateliers de sensibilisation mais nous entendons développer nos actions en renforçant nos liens avec les différents acteurs économiques».

Avec toujours cette même approche de mode projets !