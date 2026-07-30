Un début d'optimisme a gagné pompiers, militaires ou forestiers mobilisés face au mégafeu en Gironde, "toujours stabilisé" jeudi matin autour de 42.000 hectares, avec une météo "plus favorable" qui laisse espérer un prochain retour à la "normale" pour les 220.000 évacués.

Depuis dimanche, le plus grave incendie en France depuis 1949 a cessé de progresser en superficie et même la journée de fortes chaleurs de mercredi, avec plus de 40°C enregistrés, n'a pas relancé sa dynamique, poussant les autorités à se dire "raisonnablement optimistes" sur le fait qu'il soit bientôt fixé, après huit jours de lutte.

"La nuit a été plutôt calme. Ce matin le feu est toujours stabilisé. La surface brûlée n'a pas évolué (42 000 hectares)", a écrit la préfecture dans son point à 6H00 du matin, faisant état de "six feux actifs", notamment près des dunes du Grand-Crohot (commune de Lège-Cap-Ferret) et au sud de Lacanau.

Les services de l'Etat ont dit s'attendre à une "météo plutôt favorable aujourd'hui: quelques averses attendues sur le littoral entre 5 heures et 9 heures qui pourraient toucher la zone du feu", avec une baisse du mercure attendue entre 27°C et 34°C, contre jusqu'à 41°C mercredi. La vigilance orange canicule a été levée à 6H00 jeudi.

"On peut raisonnablement être plus optimiste pour demain (jeudi) et pour les jours qui viennent, parce que la météo, enfin, va nous être un peu plus favorable avec une baisse des températures. Et si cela se confirme, nous pourrons envisager le retour à une vie plus normale pour les habitants", en particulier les plus de 200.000 personnes évacuées, avait souligné mercredi soir la préfète Sophie Brocas.

Le patron du Sdis 33, Marc Vermeulen, a cependant prévenu : "traiter toutes les lisières et traiter tous les points chauds à l'intérieur est une opération qui va encore durer plusieurs jours".

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez doit faire un point de situation sur les incendies au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (Cogic) jeudi vers 10H00, a annoncé à l'AFP son entourage.

Dans la nuit, deux interpellations sont intervenues pour "suspicion de mise à feu", a fait savoir la préfecture, sans plus de précisions.

Au même moment, en forêt de Claouey dans le nord de la presqu'île du Cap-Ferret, les pompiers se sont activés pour éviter toute reprise de feu, a constaté une équipe de l'AFP.

"Il faut surveiller: il suffit d'une aiguille de pain et hop, ça repart", a indiqué le lieutenant Xavier, qui préfère ne pas donner son nom. Arrivé vendredi de Mayenne pour garnir les rangs des pompiers girondins, le soldat du feu se dit "ému" par le "dévouement extraordinaire" des bénévoles qui les logent, les nourrissent ou les fournissent en eau.

Je me suis mis à pleurer

Quelque 230 sapeurs-pompiers ont été blessés, un total en hausse par rapport au chiffre de 216 diffusé la veille, selon la préfecture. Et le travail sur les 240 km de lisière de forêt calcinée est harassant pour des organismes déjà éprouvés.

"J'ai 67 ans et j'ai jamais vu ça (...) Le long de la route vers ici, je me suis mis à pleurer", a raconté mercredi Jean-Claude Bonnet, bénévole bordelais. "Le pire, c'est les animaux qu'on voit, brûlés au bord de la route. C'est une catastrophe écologique".

Les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs depuis des mois, une sécheresse accentuée par le changement climatique et les récentes canicules exceptionnelles.

Un "feu zombie" qui couvera des mois

Avec 92.000 hectares détruits sur tout le territoire depuis janvier, l'année 2026 bat déjà le record de surfaces brûlées en France en 20 ans de mesures satellitaires, selon le système européen de surveillance des feux (Effis).

Quelle que soit l'évolution des prochains jours en Gironde, "le feu va continuer à couver" pendant des mois en sous-sol, résume pour l'AFP le lieutenant des pompiers Cyril Venière. Qualifié de "zombie", "le feu de Landiras", en 2022 dans le massif des Landes de Gascogne, "est resté chaud pendant deux ans".

Un chantier colossal de 127 kilomètres de "coupes tactiques" (pare-feux), quasiment achevé, vise à empêcher la progression des flammes, selon la DFCI (Défense de la forêt contre les incendies).

57.000 retours à la maison

Profitant d'une relative accalmie, 57.000 habitants de trois villes proches de Bordeaux évacués la semaine dernière ont été autorisés à rentrer chez eux.

Au total, quelque 220.000 personnes ont été évacuées préventivement dans 24 communes. Et pas moins de 62 campings vidés de leurs 50.000 vacanciers en Gironde et dans les Landes.

Comme les jours précédents, aucun TGV ne circule jeudi au sud de Bordeaux, hormis ceux desservant Agen et Toulouse, et l'autoroute A63 reste fermée dans les deux sens entre Bordeaux et Bayonne.

Le sud-est de la France a lui aussi été touché par plusieurs incendies, en Corse, dans les Hautes-Alpes et dans le Var.

Dans ce dernier département, plus de 600 personnes ont dû être évacuées mercredi soir après le départ d'un nouveau feu, au sud-est de Brignoles, qui a parcouru une centaine d'hectares, moins de 24 heures après la fixation de l'incendie du Gros Bessillon.

Et en forêt de Fontainebleau, théâtre d'un incendie de plus de 2.000 hectares en juillet, une "importante reprise de feu" a été fixée mercredi soir.