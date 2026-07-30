Pour soutenir le développement et la montée en puissance de ses data centers en France, Orange s'associe à la société d'investissement spécialisée dans les infrastructures Morrison. L'ambition : porter sa capacité à 400 mégawatts grâce à un programme d'investissement de trois milliards d'euros.

Pour atteindre cet objectif, l'opérateur s'appuie sur ses infrastructures existantes, avec des sites à Chevilly-Larue, Aubervilliers, Chartres et Val-de-Reuil. Morrison financerait la montée en puissance du projet en apportant son expertise dans les infrastructures numériques.

«Ce partenariat permettrait aux deux actionnaires de conjuguer leurs expertises industrielles et commerciales afin d'accélérer le déploiement de nouvelles capacités et de répondre aux besoins croissants du marché», indiquent les deux partenaires.

«Un investissement stratégique majeur»

Ce partenariat représente «un investissement stratégique majeur pour la création d'une offre souveraine permettant de répondre à l'accélération des besoins liés au cloud et à l'intelligence artificielle, tout en répondant aux besoins des clients d'Orange et d'Orange Business».

Au-delà de l'augmentation des capacités, le projet entend positionner la France comme un acteur majeur des infrastructures numériques en Europe. «La plateforme bénéficierait de l'une des électricités les plus décarbonées d'Europe et viserait les plus hauts standards en matière d'efficacité énergétique et de performance environnementale», précisent les deux partenaires.

La signature définitive de l'opération est attendue d'ici à la fin de l'année 2026, sous réserve des consultations des instances représentatives du personnel et des autorisations réglementaires. La création de la coentreprise est envisagée au premier trimestre 2027.