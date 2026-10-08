L’UFA Sacré-Cœur de Péronne a pour mission de pour former les futurs professionnels de l’hôtellerie-restauration, de la pâtisserie, de la coiffure et du commerce. Réalisé sur 1 200 m², le projet répond à un double enjeu : méliorer les conditions d’apprentissage et proposer aux entreprises du territoire des jeunes formés aux réalités de leurs métiers. À la rentrée 2026, 58 apprentis ont rejoint l’établissement, qui propose des formations du CAP au BTS, gratuites pour les apprenants.

Le chantier a profondément transformé les espaces dédiés à la formation. Les apprentis disposent désormais d’une cuisine et d’une pâtisserie d’application équipées de matériel professionnel, ainsi que de nouvelles salles de cours. Un foyer leur est également consacré.

Des équipements au plus près des métiers

Le restaurant pédagogique, d’une capacité de 50 couverts, a lui aussi été repensé avec un bar magistral. Dans les locaux existants, l’atelier coiffure a été entièrement modernisé afin de proposer un environnement adapté à la pratique professionnelle. «Les travaux ont duré environ un an et demi. Durant cette période, les élèves ont continué à bénéficier d’une pédagogie de qualité», souligne Caroline Ringard, directrice adjointe du CFA.

Au-delà des équipements, le chantier a également généré de l’activité pour le tissu économique local. Plusieurs entreprises ont participé à la réalisation du projet, parmi lesquelles SP Bâtiment et Techoffice, associant ainsi des acteurs du territoire à cette opération de modernisation.

Former près des besoins du territoire

L’investissement prend une dimension particulière dans un contexte où de nombreux secteurs rencontrent des difficultés de recrutement. Hôtellerie-restauration, commerce, coiffure ou encore pâtisserie recherchent des professionnels opérationnels et qualifiés.

Pour l’UFA Sacré-Cœur, la proximité constitue donc un véritable levier. En permettant aux jeunes, notamment ceux qui disposent de moyens de mobilité limités, de se former près de leur domicile, l’établissement facilite l’accès à l’apprentissage tout en répondant aux besoins de main-d’œuvre des entreprises locales.

Cette logique est au cœur du modèle développé depuis plus de 25 ans par le CFA Jean Bosco. L’organisme accompagne aujourd’hui plus de 5 000 apprentis par an dans les Hauts-de-France, au sein de près de 60 UFA, avec plus de 200 formations et un réseau de plus de 10 000 entreprises partenaires.

À Péronne, l’enjeu dépasse donc la seule modernisation d’un établissement. En investissant dans des équipements professionnels et dans une offre de formation de proximité, l’UFA Sacré-Cœur entend contribuer directement au renouvellement des compétences et à l’emploi sur le territoire.











