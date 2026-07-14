Le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon, en meeting mardi à Paimpont, en Bretagne, a fustigé "l'invraisemblable stupidité du capitalisme" qui cause selon lui les terribles incendies qui frappent la France en ce début d'été.

"La terre entière brûle et notre pays entier est en train de brûler. Cela est un résultat politique. Ce n'est pas la nature qui l'a amené, c'est l'invraisemblable stupidité du capitalisme, de son accumulation, du refus de régler et d'organiser", a lancé le quadruple candidat à la présidentielle lors d'un meeting pour le 14-Juillet en Île-et-Vilaine.

Celui qui a développé le concept de "planification écologique" dans la politique française a regretté que la France ne produise pas elle-même des bombardiers d'eau comme les Canadair qu'elle utilise pour lutter contre les incendies.

"Nous sommes la nation capable de faire le meilleur avion de guerre du monde, le Rafale (...) Mais nous ne sommes pas capables de faire un avion qui va prendre de l'eau pour la jeter sur des arbres. Comment c'est possible une chose pareille? Attendez que je sois élu et vous verrez qu'ils vont trouver vite le moyen d'en faire", a ajouté le candidat de la gauche radicale.

La France est équipée de 12 appareils Canadair CL-415 mais trois entreprises françaises conçoivent de futurs concurrents à ces modèles canadiens qui dominent le marché aujourd'hui.

Jean-Luc Mélenchon a également accusé, comme le font régulièrement les Insoumis, son concurrent à l'élection présidentielle Gabriel Attal d'avoir annulé la commande de deux Canadair en procédant à des coupes budgétaire lorsqu'il était Premier ministre.

Les incendies qui se multiplient à travers le globe sont associés à divers phénomènes anticipés par les scientifiques en raison du réchauffement de la planète provoqué par les activités humaines.

L'augmentation de la température, la multiplication des canicules et la baisse des précipitations par endroit est ainsi une combinaison idéale pour le développement des feux.

Plus aucune région en France n'est à l'abri de ces incendies estivaux.