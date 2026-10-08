Rentrée 2026 : 1 910 apprentis intègrent PROMEO dans l’Oise

Pour cette rentrée 2026, 1 910 apprentis ont rejoint les centres PROMEO de Beauvais, Compiègne et Senlis. L’organisme propose des formations, allant de l’infra-BAC au BAC+5, afin de répondre aux besoins en compétences des entreprises industrielles du département.

Les parcours proposés couvrent différents secteurs, entre autres la production, la maintenance, l’électrotechnique, l’automatisme et la robotique, mais aussi l’usinage, l’informatique et le numérique, le commerce, la communication, la comptabilité ou encore les ressources humaines.

Des profils encore disponibles

Afin d’aider les apprentis, toujours à la recherche d’un contrat, PROMEO invite les entreprises de l’Oise à se rapprocher de ses équipes afin d’identifier leurs besoins et de découvrir les profils actuellement disponibles.

Les services Sourcing-Placement des centres de Beauvais, Compiègne et Senlis peuvent accompagner les employeurs dans cette recherche et leur proposer des candidats correspondant à leurs besoins.

«Dans un contexte économique incertain, recruter un apprenti peut sembler plus difficile à envisager. Pourtant, les tensions de recrutement, l’évolution de nos métiers et les départs à la retraite demeurent. L’apprentissage constitue l’une des réponses les plus concrètes pour construire l’avenir de l’industrie. De nombreux jeunes sont prêts à s’investir : collectivement, ouvrons-leur les portes de nos entreprises», souligne Damien Asselin, président de PROMEO.

2 830 apprentis à l’échelle régionale

Lors de la rentrée 2026, PROMEO recense au total 2 830 apprentis dans ses centres d’Amiens, Beauvais, Compiègne, Friville-Escarbotin, Senlis, Saint-Quentin et Soissons, dont 1 710 commencent une nouvelle formation.

PROMEO propose des formations réparties dans 16 filières et prépare à 85 diplômes, de l’infra-BAC au diplôme d’ingénieur. L’organisme, qui s’appuie sur un réseau de plus de 3 500 entreprises partenaires, accompagne chaque année plus de 1 700 candidats.