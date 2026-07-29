Reprise de feu en forêt de Fontainebleau, 7 hectares brûlés

Une cinquantaine de pompiers de Seine-et-Marne font face mercredi à "une importante reprise de feu" dans la forêt de Fontainebleau, survenue en lisière de la zone où l'incendie des dernières semaines avait été fixé, a-t-on appris auprès du Sdis 77.

"Il n'y a pas d'évacuations envisagées", a cependant souligné un officier de communication du service départemental d''incendie et de secours (Sdis) de Seine-et-Marne, précisant que le feu a pris cette fois "sur le secteur du Mont Aigu, à deux kilomètres à l'ouest des abords de la commune" de Fontainebleau.

"La surface brûlée est estimée à sept hectares. Nous avons engagé 50 sapeurs-pompiers avec 17 véhicules, mobilisé le concours d'agriculteurs pour nous aider à l'alimentation en eau de ces véhicules, et sollicité des renforts de l'Essonne et des Yvelines", a-t-il ajouté.

Un poste de commandement a été activé.

"La situation n'étant pas stabilisée", le Sdis a fait savoir qu'il ne juge "pas souhaitable" que des journalistes se rendent sur la zone.

La reprise a été localisée sur les lisières de l'incendie, déclaré fixé le 14 juillet, qui avait impacté en deux jours environ 10% de la surface du massif forestier. Un millier de pompiers avaient été engagés, avec l'appui inédit en Île-de-France d'avions bombardiers Dash et Canadair.

Cet incendie avait atteint plus de 2.000 hectares des forêts domaniales de Fontainebleau et des Trois-Pignons, selon l'Office national des forêts (ONF).

"Cela peut être lié à une réactivation de point chaud, au regard des conditions météorologiques défavorables aujourd'hui (mercredi) avec de fortes températures et un vent significatif", a avancé l'officier du Sdis.

Dans un communiqué mercredi, l'ONF avait indiqué que dans cette forêt qui reçoit habituellement plus de 15 millions de visite par an, "les feux sont désormais fixés mais pas totalement éteints, avec la présence de nombreux points chauds et de phénomènes de combustion souterraine liés aux sols forestiers et aux systèmes racinaires".

Les pompiers des Yvelines ont confirmé de leur côté à l'AFP avoir envoyé "18 pompiers en renfort et quatre camions feu de forêt" vers la Seine-et-Marne.