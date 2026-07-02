











Le Centre Hospitalier de Roubaix a franchi une nouvelle étape dans la sécurisation des soins en intégrant la technologie Drugcam®, développée par Eurekam®. Cette innovation française permet de détecter les erreurs médicamenteuses en temps réel grâce à l'intelligence artificielle et à la vision par ordinateur. L'établissement a acquis trois postes Drugcam® pour assister les équipes dans la préparation de traitements complexes, notamment en oncologie. Avec la personnalisation croissante des soins et la pression sur les professionnels de santé, la sécurisation du circuit du médicament est devenue essentielle.





Drugcam® surveille chaque étape de la préparation des médicaments, en assurant l'identification des produits, la vérification des doses, et en garantissant la traçabilité des manipulations. En cas d'anomalie, le système alerte immédiatement le personnel médical, permettant ainsi d'intervenir avant que l'erreur n'atteigne le patient. Grâce à ce dispositif, deux erreurs médicamenteuses sont évitées chaque semaine, ce qui renforce la qualité des soins et soutient les équipes médicales.





La région des Hauts-de-France s'affirme comme un acteur engagé dans l'innovation hospitalière, avec d'autres établissements déjà équipés de Drugcam®. Eurekam®, fondée en 2012, a déployé cette technologie dans plus de 135 structures en France et à l'international, avec plus de deux millions de doses préparées sous son contrôle. La société se consacre à mettre l'intelligence artificielle au service des soignants pour garantir la sécurité des patients au quotidien.