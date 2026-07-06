Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a promis lundi des "dizaines de milliards de dollars" de contrats pour renforcer les capacités de défense de l'Alliance, à la veille de son sommet à Ankara.

"Nous annoncerons de nouveaux contrats de plusieurs dizaines de milliards de dollars qui permettront de nous doter des équipements essentiels à la dissuasion et à la défense", a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse dans la capitale turque.

Ces annonces auront lieu mardi à l'occasion d'un Forum des industries de défense.

Les 32 pays de l'Otan se retrouvent ensuite mercredi dans la capitale turque pour un sommet, sous la pression du président américain Donald Trump, qui n'a cessé de réclamer des Européens qu'ils augmentent leurs capacités de défense.

Il les a également accusé à plusieurs reprises d'avoir refusé leur aide aux Etats-Unis dans la guerre que ce pays avait lancée avec Israël contre l'Iran.

"Ils n'étaient pas là pour nous !!!", a déclaré jeudi M. Trump". Il est "ridicule" que les Etats-Unis maintiennent une relation "unilatérale" avec l’Otan, a-t-il ajouté.

Son message incluait un graphique présentant le montant des dépenses de l’Otan, les Etats-Unis investissant bien davantage dans la défense que certains autres pays membres.

M. Rutte a de son côté souligné lundi la nette augmentation des dépenses militaires des membres européens de l'Otan.

"L’an dernier, les Alliés européens et le Canada ont dépensé près de 20% de plus pour leur défense que l’année précédente. Si l’on considère 2025 et 2026 réunies, cela représente 258 milliards de dollars d’investissements supplémentaires", a-t-il souligné.

Bonne posture

Lors du sommet de l'Otan à La Haye en 2025, les Alliés s'étaient engagés à consacrer au moins 5% de leur Produit intérieur brut (PIB) à leurs dépenses de sécurité d'ici 2035.

"Je pense que nous sommes vraiment en très bonne posture, et que les Européens montent massivement en puissance", a assuré M. Rutte.

Mais, a-t-il ajouté, "ici, à Ankara, je m’attends à ce que les nations présentent des plans clairs, concrets et crédibles pour atteindre cet objectif de 5 %".

Sur l'Ukraine, le patron de l'Otan a promis un soutien renouvelé de l'Alliance pour ce pays en guerre contre la Russie.

"L'Otan doit doit s'assurer que l'Ukraine reçoit ce dont elle a besoin", a-t-il déclaré.

"Alors que l'Ukraine poursuit la défense de sa souveraineté, les Alliés et les partenaires de l'Otan doivent continuer à veiller à ce qu'elle obtienne ce dont elle a besoin", a-t-il ajouté devant la presse, appelant "tous les Alliés (à) assumer pleinement leurs responsabilités".

Interrogé sur les restrictions imposées à certains médias par les autorités turques, M. Rutte est resté évasif, soulignant simplement qu'il était "très important pour l'Otan que les médias puissent assister en personne aux événements majeurs".

Des journalistes de médias turcs d'opposition ont exprimé leur colère après s'être vu refuser des demandes d'accréditation pour ce sommet de l'Otan.