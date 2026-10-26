Admiré par des millions de visiteurs chaque année, le sapin du marché de Noël de Strasbourg a été installé lundi matin, malgré le risque de débordements liés à la contestation sociale.

Suspendu à une grue, l'imposant conifère de 30 mètres de haut s'est soulevé lentement sous le regard des passants, jusqu'à se dresser comme chaque année sur la place Kléber, épicentre habituel des manifestations à Strasbourg, où s'étaient rassemblés 15.000 manifestants le 17 octobre.

"On le protégera et on y sera attentif", a déclaré Mathieu Cahn, premier adjoint à la maire de Strasbourg. "Le grand sapin à Strasbourg, c'est d'abord un emblème de joie et de bonheur. Je ne vois pas très bien pourquoi il serait une cible", a-t-il ajouté.

L'installation du sapin, initialement prévue vendredi, avait été remise à lundi pour des "raisons techniques" et "de mobilisation d'effectifs et de moyens", selon la mairie.

Ce report a coïncidé avec la tenue d'une nouvelle manifestation, qui a réuni 6.600 personnes samedi selon les autorités. Organisée en lisière du centre-ville, elle s'est déroulée globalement dans le calme.

Le 17 octobre, des vitrines avaient été brisées et des magasins pillés à proximité immédiate de la place Kléber.

Le traumatisme de ces violences reste vif. "J'espère qu'ils ne mettront pas le feu au sapin", a déclaré Anne, une retraitée venue admirer l'installation du sapin. Elle a dit "craindre le pire", du fait des nouveaux appels à manifester le 31 octobre.

En raison des manifestations, et de l'importante mobilisation policière qu'elles exigent, la Ville de Strasbourg a aussi annoncé lundi qu'elle renonçait à son projet de prolonger le marché de Noël jusqu'au 27 décembre.

"Nous aurions aimé aller un peu plus loin, mais avec les mouvements sociaux en cours", ce n'était "pas possible", a expliqué Mathieu Cahn, citant "le temps de récupération" nécessaire aux forces de l'ordre.

Le marché se déroulera ainsi comme chaque année du 27 novembre au 24 décembre.

Comme chaque année depuis l'attentat de 2018 ayant coûté la vie à cinq personnes, le marché de Noël de Strasbourg, qui a accueilli 3,05 millions de visiteurs l'an dernier, requiert le déploiement de nombreux policiers. En 2025, ils étaient un millier chaque jour à arpenter les rues strasbourgeoises.