Cette journée de sensibilisation, destinée aux quelque 600 agents de Thionville Fensch Agglomération, portera sur plusieurs sujets liés à l’environnement et au climat : qualité de l’air, énergie, mobilité, eau et assainissement, déchets, biodiversité ou encore santé. Au total, 18 animations seront proposées tout au long de la journée. Les agents pourront notamment participer à une Fresque du Climat ou à un escape game en réalité virtuelle pour mieux comprendre les enjeux liés au changement climatique.

D’autres rendez-vous permettront de découvrir des solutions plus pratiques, avec un atelier de fabrication de produits ménagers, une initiation au compostage, un repair-café ou encore un troc d’objets. Des visites sont également prévues, notamment dans un bâtiment rénové, au centre de tri Haganis et dans une usine d’eau potable. Une marche en forêt, un atelier «vélo-smoothie» et une découverte de vélos innovants compléteront le programme.

Des sujets directement liés au quotidien

À travers ces différentes animations, les participants pourront s’intéresser à des questions qui concernent aussi bien leur quotidien que l’évolution du territoire : consommation d’énergie, déplacements, gestion des déchets, préservation de l’eau ou encore protection de la biodiversité.

Organisée à l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, cette journée doit permettre aux agents de mieux comprendre ces enjeux et les actions mises en place sur le territoire. Les animations seront proposées avec l’appui de compétences internes et de différents intervenants extérieurs.