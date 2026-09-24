La rentrée est marquée par plusieurs temps forts autour de la mobilité durable en Bourgogne-Franche-Comté. La Semaine européenne de la mobilité, la Rentrée du transport public et le Challenge Mobilité donnent lieu à différentes initiatives portées par les équipes de Transdev. À Sens, Chalon-sur-Saône, Le Creusot et Mâcon, des stands, animations et ateliers sont proposés aux habitants. Des offres promotionnelles complètent ces rendez-vous. Les équipes présentent les solutions de transport disponibles dans chaque territoire et répondent aux questions des voyageurs.

Présenter les alternatives

Ces opérations visent aussi à mieux faire connaître les services de mobilité existants. Les habitants peuvent ainsi découvrir les différentes possibilités pour leurs déplacements quotidiens et les modalités d’utilisation des réseaux locaux. En mettant en avant les transports collectifs et d’autres solutions de mobilité, Transdev cherche à accompagner l’évolution des pratiques de déplacement. Ces actions de proximité permettent également de recueillir les interrogations des usagers et de mieux expliquer les services proposés.