Dans le Var toujours placé sous vigilance orange pour la canicule lundi, les pompiers devront livrer une "nouvelle bataille" cet après-midi pour contenir les reprises de feu dans des conditions particulièrement défavorables.

L'incendie, qui a démarré vendredi au sud de l'important brasier fixé il y a six jours près du massif du Gros Bessillon, est contenu et n'a pas progressé cette nuit mais n'est toujours pas fixé à ce stade.

"La nouvelle bataille, c'est l'après-midi pour faire face à ce renforcement du vent, avec des humidités relatives médianes qui ont été annoncées", a déclaré lundi midi lors d'un point-presse le lieutenant-colonel Michel Audier, l'un des porte-parole des pompiers.

Le sinistre, qui a déjà parcouru environ 1.850 hectares, a menacé plusieurs villages dont les habitants, évacués une partie du week-end, ont pu regagner leur domicile.

Lundi matin, 1.500 sapeurs-pompiers, appuyés par 470 engins, étaient encore mobilisés pour tenter de le stabiliser définitivement, avant un après-midi jugé à risque alors que le Var est depuis plusieurs jours en vigilance orange pour la canicule avec des températures proches de 40°.

Des bulldozers opérés par l'armée sont en action pour ouvrir de nouvelles pistes afin de positionner des engins de lutte sur des secteurs qui pourraient se révéler sensibles avec la levée du vent dans l'après-midi, précise la préfecture.

L'objectif est de "permettre aux véhicules d'aller au plus près des lisières et traiter en continu toutes les zones chaudes de réactivation constatée mais également de reprise potentielle", a déclaré M. Audier.

Au total, depuis le début des feux le 21 juillet dans le secteur du Gros Bessillon, 70 maisons ont été touchées, dont 41 entièrement détruites, selon un bilan des autorités.

C'est le quatrième incendie d'ampleur qu'affrontent les pompiers depuis le 19 juillet dans le centre du Var, territoire de vignes, d'oliveraies et de villages de pierre claire typiques. Environ 7.450 hectares ont été dévorés par les incendies depuis début juillet dans le département, selon une estimation de la préfecture.