Verdun décroche le label vélo à deux ans du Tour 2028

À deux ans de l’arrivée du Tour de France, Verdun franchit une nouvelle étape dans sa politique cyclable. La ville vient d’obtenir le label «Ville à Vélo du Tour de France», attribué en 2026 avec un vélo. La distinction récompense les collectivités engagées dans le développement du vélo au quotidien, pour les loisirs et pour la pratique sportive.

Le calendrier donne une portée particulière à cette reconnaissance. Verdun accueillera une arrivée du Tour en juin 2028, dans le cadre du Grand Départ organisé dans le Grand Est. Pour la collectivité, l’enjeu dépasse donc la seule pratique sportive : le rendez-vous doit mobiliser les associations, commerçants, entreprises, établissements scolaires et communes du territoire. Il constitue aussi une occasion de préparer les usages et les aménagements liés au vélo avant l’événement.

2028, une échéance pour accélérer la dynamique locale

À l’échelle française, le label change également de dimension. En 2026, 203 villes sont désormais labellisées depuis son lancement en 2021, représentant près de 13 millions d’habitants. Le dispositif s’étend cette année aux régions, départements et intercommunalités afin d’évaluer les politiques cyclables à une échelle plus large, notamment en matière d’infrastructures, de maillage territorial et d’accompagnement des pratiques.

Pour Verdun, cette dynamique crée un cadre supplémentaire pour inscrire les déplacements à vélo dans les politiques d’aménagement du territoire. À l’approche de 2028, le label fournit ainsi un marqueur de la transformation engagée autour du vélo, tandis que l’arrivée du Tour offre une échéance concrète pour fédérer les acteurs économiques et locaux.