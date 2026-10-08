Verdun : l’Afpa maintient ses formations malgré la restructuration

À Verdun, l’Afpa continue de préparer sa rentrée. Le centre vient d’annoncer l’ouverture de nouvelles sessions en octobre, en alternance ou en formation continue, dans cinq domaines : bâtiment, commerce, comptabilité-gestion, paie et agencement intérieur. Le message s’adresse notamment aux personnes en recherche d’emploi, en reconversion ou souhaitant préparer une formation en alternance.

Cette actualité locale intervient toutefois dans un contexte beaucoup plus incertain pour l’organisme public. La direction de l’Afpa a présenté en septembre un projet de transformation comprenant jusqu’à 867 suppressions d’emplois et 30 fermetures de centres à l’échelle nationale. Le plan doit également conduire à une évolution de l’offre et du maillage territorial.

À Verdun, aucune fermeture n’est annoncée dans les informations actuellement publiées par l’Afpa. Au contraire, le centre affiche encore plusieurs parcours programmés, dont des formations dans le bâtiment et la métallerie avec des sessions démarrant en novembre ou décembre 2026.

La formation professionnelle face au changement de modèle

Cette situation illustre les transformations qui touchent la formation professionnelle en France. Dans son rapport d’activité, l’Afpa indique vouloir adapter son modèle économique et rapprocher davantage son offre des besoins des entreprises et des territoires, dans un contexte de contraction des financements publics et d’évolution du marché de la formation.

Pour les territoires comme la Meuse, l’enjeu porte donc aussi sur le maintien d’une offre permettant aux actifs de se former localement, notamment dans les métiers du bâtiment, de l’industrie et des fonctions support.