Veuve Ambal lance le 1er Crémant de Bourgogne Extra-Brut sans coiffe









Veuve Ambal fait évoluer sa gamme avec une nouvelle cuvée de Crémant de Bourgogne Extra-Brut. Il s’agit du premier produit de l’appellation commercialisé sans coiffe et avec une réduction de matière sèche.





Un nouveau produit pour la grande distribution





La cuvée sera distribuée dans les grandes et moyennes surfaces (GMS), avec un prix de vente conseillé de 8,50 euros pour une bouteille de 75 cl. Son habillage bleu intense reprend les codes emblématiques de la Maison.

Le choix d’un dosage Extra-Brut réduit la quantité de sucre du produit. La bouteille est également proposée sans coiffe, ce qui permet de diminuer les matériaux utilisés pour son habillage, répondant ainsi aux nouvelles attentes des consommateurs en quête de produits plus sobres et durables.





La nouvelle référence complète ainsi l’offre de la Maison sur le segment des Crémants de Bourgogne. À la dégustation, elle présente une robe lumineuse, des notes florales et briochées ainsi qu’une effervescence fine.Elle est recommandée à l’apéritif et doit être servie entre 7 et 8 °C.





Leader de l’AOC Crémant de Bourgogne





Fondée par Marie Ambal, au cœur de la Côte Chalonnaise, Veuve Ambal élabore des vins effervescents depuis 1898. La Maison propose aujourd’hui une gamme complète de Crémants de Bourgogne et se présente comme leader de l’appellation d’origine contrôlée (AOC). Ce savoir-faire développé au fil des générations contribue à assurer la pérennité de la Maison, dans une logique de renouvellement de ses produits.







