Visite du pape en France : le programme de dimanche à Lourdes

Les temps forts de la visite du pape Léon XIV, dimanche à Lourdes, au troisième jour de son voyage en France qui se terminera lundi à Metz.

DIMANCHE

- A LOURDES:

09H00 - Rencontre avec les évêques de la Conférence épiscopale de France (discours prévu)

11H00 - Messe dominicale sur la prairie du sanctuaire de Lourdes

15H30 - Rencontre à l'Accueil Notre-Dame qui se consacre aux pèlerins malades ou en situation de handicap (discours prévu)

18H00: Rencontre privée avec sept victimes de violences sexuelles dans l'Eglise

21H00 - Procession aux flambeaux (discours prévu)