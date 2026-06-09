Wall Street en ordre dispersé à l'issue d'une séance très volatile

La Bourse de New York a terminé sans direction claire mardi, au terme d'une séance marquée par une forte volatilité et des ventes massives d'actions technologiques, à quelques jours des premiers pas boursiers de SpaceX.

Le Dow Jones a pris 0,17%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a perdu 0,97% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,26%.

Plus tôt dans la séance, le Nasdaq avait perdu jusqu'à plus de 3,5%, une chute qui a rappelé celle vécue en fin de semaine dernière.

"La vague de ventes que nous avons observée vendredi sur les valeurs technologiques se poursuit", a commenté auprès de l'AFP Adam Sarhan, analyste de la société de placement 50 Park Investments.

Ce sont les entreprises de semi-conducteurs qui ont essuyé les pertes les plus importantes: AMD a perdu 3,02%, Broadcom a cédé 1,12% et Nvidia, première capitalisation mondiale, a lâché 0,22%.

"Il est tout à fait normal et sain que les investisseurs remettent en question la thèse" haussière, qui a poussé ces valeurs à des sommets ces dernières semaines, et prennent par la même occasion des bénéfices, a souligné M. Sarhan.

Le secteur affiche des niveaux de valorisation records et une progression spectaculaire depuis le début de l'année, les investisseurs estimant que le développement de l'intelligence artificielle (IA) devrait continuer à leur apporter de nouveaux débouchés.

La clôture des indices américains bien au-dessus des plus bas de la mi-journée "montre qu'il y a encore des acheteurs" pour les valeurs liées à l'IA, a noté M. Sarhan.

Wall Street souffre aussi de l'arrivée imminente de SpaceX à la cote. Cette opération devrait se concrétiser vendredi.

L'entreprise aérospatiale compte lever 75 milliards de dollars sur une valorisation totale de 1.765 milliards, pulvérisant le record détenu par Saudi Aramco depuis 2019.

"C'est une situation où les investisseurs vendent des actions pour dégager des liquidités", a expliqué M. Sarhan.

D'autant que les géants de l'IA Anthropic et OpenAI - qui s'approchent chacun des 1.000 milliards de dollars de valorisation - ont eux aussi déposé un dossier d'introduction en Bourse.

Sur le plan des données, les reventes de logements anciens ont progressé en mai aux Etats-Unis, atteignant leur plus haut niveau depuis le début de l'année.

Les acteurs du marché scruteront mercredi l'évolution des prix dans le pays le mois dernier avec la publication de l'indice CPI.

Après une nouvelle séance baissière pour les cours du pétrole, sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain se détendait à 4,51%, contre 4,56% la veille en clôture.

A la cote, la société biopharmaceutique Nuvalent — spécialisée dans le développement de thérapies contre le cancer — s'est envolée de plus de 39%, à 123,25 dollars, après l'annonce de son rachat par le géant pharmaceutique britannique GSK.

Cette transaction est estimée à 10,6 milliards de dollars, a indiqué GSK dans un communiqué.

Apple a terminé dans le rouge (-3,64% à 290,55 dollars) au lendemain de sa conférence annuelle des développeurs (WWDC), lors de laquelle le groupe a dévoilé la refonte de son assistant Siri transformé en IA.

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