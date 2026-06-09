Wall Street ouvre en hausse, la tech poursuit son rebond

La Bourse de New York évoluait en hausse mardi, le secteur des composants électroniques grappillant encore du terrain après une forte correction en fin de semaine dernière, sur fond d'espoirs renouvelés d'un accord entre les États-Unis et l'Iran.

Vers 13H50 GMT, l'indice Nasdaq — à forte coloration technologique — prenait 1,16%. L'indice élargi S&P 500 gagnait 0,98% tandis que le Dow Jones progressait de 0,89%.

"Les valeurs du secteur des semi-conducteurs devraient poursuivre leur rebond amorcé lundi, après avoir clôturé en forte baisse la semaine précédente", expliquent les analystes de Briefing.com.

Le spécialiste des puces Micron, qui avait perdu plus de 13% vendredi, prenait 2,97% mardi. La première capitalisation mondiale Nvidia gagnait 0,46%, Intel avançait de 1,80%, Broadcom de 2,37% et TSMC de 2,20%.

Au vu de la chute brutale du marché vendredi, "le rebond en cours est relativement modéré", note toutefois David Morrison, de Trade Nation.

"La grande question est de savoir si les principaux indices boursiers américains ont atteint un plafond sommet ou si le mouvement haussier peut se poursuivre", poursuit l'analyste.

Avant le repli de vendredi, les indices américains caracolaient de record en record, propulsés par l'emballement autour des valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

En parallèle, "les espoirs d'un accord de paix (entre l'Iran et les États-Unis) contribuent en grande partie à la hausse du jour", explique à l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

"Nous sommes dans les derniers efforts de ce qui va être un très, très bon accord", a affirmé mardi Donald Trump, évoquant un délai de "deux à trois jours" pour que cet accord soit conclu.

Ces propos font reculer les prix du pétrole mardi, atténuant quelque peu les craintes inflationnistes.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'État américain se détendait à 4,53%, contre 4,56% la veille en clôture.

Côté entreprises, les investisseurs se préparent à la très attendue introduction en Bourse (IPO) du géant de l'aérospatial SpaceX, société du milliardaire Elon Musk, prévue vendredi.

Le marché table sur une IPO historique: le groupe vise une levée d'environ 75 milliards de dollars, pour une valorisation d'environ 1.750 milliards de dollars.

"Si les gens sont prêts à payer ce prix et à investir pour l'avenir, c'est un bon signe pour le marché dans son ensemble", estime Peter Cardillo.

OpenAI, à l'origine de ChatGPT, a par ailleurs annoncé lundi après la clôture de Wall Street avoir "récemment" déposé son projet d'introduction en Bourse, une semaine après une annonce similaire de son rival Anthropic.

A la cote, la société biopharmaceutique Nuvalent — spécialisée dans le développement de thérapies contre le cancer — s'envolait (+38,89% à 122,90 dollars) après l'annonce mardi de son rachat par le géant pharmaceutique britannique GSK.

Cette transaction est estimée à 10,6 milliards de dollars, a indiqué GSK dans un communiqué.

Apple évoluait dans le rouge (-1,23% à 297,83 dollars) au lendemain de sa conférence annuelle des développeurs (WWDC), lors de laquelle le groupe a dévoilé la refonte de son assistant Siri transformé en IA.

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