Wall Street ouvre en hausse, profite d'un nouveau rebond de la tech

La Bourse de New York évolue en hausse jeudi, malgré un regain de tensions au Moyen-Orient, les indices étant soutenus par un rebond des valeurs technologiques.

Vers 14H00 GMT, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - prenait 1,05%, l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,80% tandis que le Dow Jones progressait de 0,92%.

Le marché "se redresse après avoir connu une séance difficile hier", lors de laquelle "le secteur technologique - et en particulier les semi-conducteurs - ont chuté brutalement", commente David Morrison, analyste chez Trade Nation.

Les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA), qui portent Wall Street depuis des mois, subissent d'importantes vagues de ventes depuis vendredi dernier.

Ces mouvements baissiers sont parfois suivis de rachats d'investisseurs "en quête de bonnes affaires", explique Patrick O'Hare, de Briefing.com. C'est, selon lui, ce que l'on observe jeudi.

Le géant des puces Nvidia - première capitalisation mondiale et figure de proue de la course à l'IA - reprenait ainsi 1,36%, après avoir chuté de près de 4% la veille.

D'autres grands noms du secteur suivaient le mouvement: Qualcomm gagnait 1,36%, Broadcom progressait de 1,10% et AMD, de 2,79%.

"Cette reprise intervient alors même que les hostilités se poursuivent au Moyen-Orient", note David Morrison.

Le cessez-le-feu dans la région est vu comme désormais "pratiquement dénué de sens" selon la diplomatie iranienne jeudi, après une nouvelle nuit de bombardements américains se rapprochant de Téhéran, auxquels l'Iran a riposté en frappant ses voisins du Golfe et la Jordanie.

Ces nouveaux développements ne semblent toutefois pas chambouler les marchés, et les cours du pétrole s'affichent pratiquement stables jeudi.

Côté indicateurs, les investisseurs ont fait fi de l'indice des prix à la production (PPI) pour mai, publié avant l'ouverture.

Ce dernier a une nouvelle fois bondi, à +6,5%, alors que les marchés tablaient sur une progression un peu plus modeste (+6,4%).

Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain se détendait à 4,52%, contre 4,55% la veille en clôture.

Les investisseurs se préparent dans le même temps "à la plus grande introduction en Bourse de l'histoire des marchés", la société aérospatiale d'Elon Musk SpaceX devant faire son entrée à Wall Street vendredi, souligne David Morrison.

Le groupe vise une levée d'environ 75 milliards de dollars, pour une valorisation d'environ 1.750 milliards de dollars.

Pour M. Morrison, il est d'ailleurs "possible que la chute du secteur des semi-conducteurs observée ce mois-ci soit notamment due au fait que les investisseurs lèvent des fonds pour acheter des actions de SpaceX."

A la cote, le spécialiste de l'informatique Oracle glissait de 11,69% à 177,73 dollars, malgré la publication la veille de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu.

La société a suscité "des inquiétudes (...) après avoir annoncé qu'elle souhaitait lever 20 milliards de dollars de capitaux supplémentaires", notent les analystes de Briefing.com.

Le fabricant de semi-conducteurs Intel (+10,01% à 117,76 dollars) était recherché après une révision à la hausse de son titre par Bank of America.

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