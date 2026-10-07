Le jeune fondateur sera à nouveau à l’initiative d’un rendez-vous à Metz le vendredi 9 octobre, consacré cette fois aux transformations du monde économique et financier. Organisée de 19 h à 20 h 30 au siège du Crédit Agricole de Lorraine, la rencontre aura pour thème « L’argent dans le monde d’aujourd’hui ».

Banques, cryptomonnaies et nouveaux moyens de paiement au programme

Cette nouvelle édition s’intéressera à la place de l’argent dans une société en pleine évolution. La situation économique en France et à l’international, les discussions budgétaires, la dette, mais aussi les transformations du système monétaire et financier seront notamment abordées. Les échanges porteront également sur les évolutions du secteur bancaire, la digitalisation des services, les cryptomonnaies et le Bitcoin, les nouveaux moyens de paiement ainsi que le développement de l’intelligence artificielle.

Trois regards sur les transformations du monde financier

Pendant environ une heure et demie, la rencontre réunira trois intervenants aux profils différents. Il s’agit en effet de Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste et enseignante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d’Harold El Koubi, directeur Marketing et Business Digital Clients du Crédit Agricole de Lorraine, et d’Owen Simonin, entrepreneur et fondateur de Meria.





Ces trois regards doivent permettre de confronter différentes analyses sur les évolutions du système financier et leurs conséquences dans la vie quotidienne. La rencontre abordera notamment les nouvelles façons de payer, d’épargner et d’utiliser son argent.

Agora Metz poursuit son développement

Lancé par Yanis Ristagno dans le cadre de Grandi’Ose, Agora Metz a déjà organisé trois rencontres depuis sa création. Ces premières éditions ont attiré plusieurs centaines de spectateurs. Avec cette nouvelle saison, le projet poursuit son objectif de proposer au grand public des échanges autour de sujets économiques, sociaux et de société, en réunissant différents intervenants autour d’une même thématique.