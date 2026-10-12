Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a détaillé lundi ses propositions contre l'immigration depuis Ceuta, théâtre d'une crise migratoire majeure cet été, et a affiché un front commun avec le parti d'extrême droite espagnol Vox, à l'approche d'élections cruciales en Espagne et en France.

La situation dans cette enclave espagnole d'Afrique du Nord, "c'est le futur de l'Europe si nous ne reprenons pas urgemment le contrôle de nos frontières nationales et européennes", a lancé l'eurodéputé français devant la presse.

Il s'agit d'un déplacement commun symbolique avec le chef de Vox Santiago Abascal, le jour de la fête nationale en Espagne, à Ceuta où plus de 70.000 personnes étaient entrées illégalement depuis le Maroc voisin, les 30 et 31 juillet.

Même si la plupart d'entre elles étaient retournées au Maroc, cet afflux massif a provoqué une crise politique à Madrid et de vives tensions diplomatiques au sein de l'Union européenne.

Les deux dirigeants d'extrême droite ont accablé le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez.

Jordan Bardella a ainsi dénoncé un "appel d'air aux conséquences gravissimes" lié selon lui aux régularisations de sans-papiers décidées par Madrid qui ont "donné le coup d'envoi d'une ruée vers l'Europe".

Il a déploré le soutien français au Premier ministre espagnol "dans son fanatisme migratoire", et salué au contraire la position de la dirigeante italienne Giorgia Meloni qui "a pris la décision courageuse et responsable de suspendre temporairement la libre circulation de l'espace Schengen avec l'Espagne".

Jordan Bardella a reçu le soutien de Santiago Abascal pour devenir le "futur Premier ministre de la France" si la candidate du RN à la présidentielle Marine Le Pen accède à l'Elysée en mai. Il a en retour appelé les Espagnols à voter Vox aux législatives anticipées du 29 novembre en Espagne.

"Avec des gouvernements renouvelés et les patriotes au pouvoir, nos deux pays pourront compter l'un sur l'autre pour œuvrer ensemble à la sécurisation des frontières de l'Europe", a estimé le président du RN.

"Dès le printemps 2027, si les Français nous accordent leur confiance, la France demandera que la libre circulation dans Schengen soit exclusivement réservée aux ressortissants européens", a-t-il rappelé.

Interrogé sur les propos antisémites de jeunesse que lui attribue le média d'investigation Mediapart, Jordan Bardella a une nouvelle fois démenti, estimant que cette affaire avait "fait pschitt". "Plus la presse s'engagera dans des campagnes de calomnie à notre endroit, plus les Français se sentiront visés et plus nos scores continueront à progresser", a-t-il estimé.