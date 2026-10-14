À Dieppe, un nouvel entrepôt de stockage pour Alpine inauguré

Annoncé en décembre 2025, l'entrepôt logistique du spécialiste Log'S et destiné à l'usine Alpine est sorti de terre sur la ZAC Eurochannel 2 de Dieppe. Ce 46e site logistique du prestataire doit permettre de faire le «dernier kilomètre » entre les fournisseurs de certaines pièces et la manufacture Alpine.

Sur plus de 11 000 m2, 2 500 références de pièces détachées, destinées notamment à l’A390, seront stockées, préparées et acheminées. Le bâtiment répond à des contraintes liées à l'industrie automobile : une résistance des quais de 6t à 9t ou encore une hauteur sous plafond de plus de 13 mètres.

Jusqu'à 70 emplois créés

Ce nouvel entrepôt doit accompagner «la montée en puissance » d'Alpine, alors même que la production de l’A110 thermique s’est achevée et que la manufacture a annoncé une baisse de cadence de production de son A390 fin septembre. Futur remplacement de l’A110, préparation de la R5 Turbo 3E, développement du modèle A390... ce site «accompagnera l’usine de la rue de Bréauté, qui avait besoin de place pour mener plusieurs productions en parallèle », indique Nicolas Langlois, maire de Dieppe.

«Cela répond à une nécessité, on consolide les emplois d'Alpine et il va y avoir des emplois créés dans cet entrepôt logistique, ça va monter crescendo mais ça peut monter jusqu'à 60-70 emplois lorsque l'équipement sera à plein régime », a déclaré Sébastien Jumel, président de l'Agglomération Dieppe-Maritime sur ses réseaux sociaux.