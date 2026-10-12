Le 7 octobre dernier, la mobilité à vélo était au centre des échanges à l’Hôtel de Région à Dijon. Pour la première fois, la Région a réuni les acteurs de l’univers du vélo autour des différents leviers permettant de développer la pratique cyclable, notamment pour répondre aux questions liées à l’écologie, à la santé publique et à l’amélioration du cadre de vie.





Des expériences venues de différents territoires

La journée a débuté par un déplacement collectif à vélo depuis la gare de Dijon. Organisé à l’initiative de la Boîte à vélos de Chenôve, de Dijon Métropole et de DIVIA, ce trajet a précédé l’ouverture des Rencontres par Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Une table ronde a ensuite permis aux participants d’échanger sur différentes pratiques mises en place pour favoriser la pratique du vélo sur le territoire et auprès de différents publics. Les discussions ont notamment porté sur les aménagements réalisés en milieu rural, la transformation de certaines voiries, les vélo-écoles inclusives et les filières de réemploi social.

L’après-midi, huit ateliers participatifs ont permis de poursuivre les échanges autour de plusieurs sujets. La sécurisation des carrefours, les services de vélo en libre-service et la location longue durée figuraient parmi les thèmes abordés. Les participants se sont également penchés sur l’apprentissage du vélo à différents âges, le vélotourisme et le reconditionnement des deux-roues en fin de vie.

Un groupe de travail consacré à la structuration industrielle de la mobilité douce a également participé à cette première édition.

«Le vélo est aujourd’hui bien plus qu’un simple mode de déplacement. Il constitue un formidable levier pour relever plusieurs défis majeurs auxquels nos territoires sont confrontés : améliorer la santé et la qualité de vie de nos concitoyens, accélérer la transition écologique, renforcer l’attractivité de nos territoires et soutenir le développement d’une économie locale créatrice d’emplois», souligne Jérôme Durain.



