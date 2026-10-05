À Hazebrouck, HEDImag devient le Groupe EKIPE

À Hazebrouck, l’entreprise nordiste HEDImag franchit une nouvelle étape en devenant le Groupe EKIPE. Annoncée le 28 septembre 2026, cette réorganisation rassemble six entités complémentaires, couvrant la conception, la fabrication, la location, l’agencement, la maintenance et la communication visuelle de solutions mobiles et modulaires.





Créée en 1988, HEDImag conserve son identité historique et son activité de conception de camions, remorques, triporteurs, kiosques et équipements sur mesure. Le groupe intègre également EVO Container, spécialisé dans les containers et structures modulaires, LOC to Go pour la location, ATELIER Découpes & Meubles pour le mobilier, ainsi qu’EKIPE Services, dédié à l’entretien et au dépannage. La sixième entité, EKIPE Graphique, est issue du rachat du fonds de commerce de HEDICOM, signé le 11 septembre dernier pour 120 000 euros. Les collaborateurs concernés sont repris.





Présentée le 3 septembre sur le site historique, cette organisation vise à rendre plus lisibles des savoir-faire développés depuis près de quarante ans. Le groupe réunit désormais 53 collaborateurs représentant quinze métiers, sur un site de 3,5 hectares et 10 000 mètres carrés de bâtiments et d’ateliers. Sa production reste entièrement réalisée dans les Hauts-de-France, avec un réseau de fournisseurs majoritairement local.





Les réalisations vont des food trucks aux équipements médicaux et industriels. En 2025, HEDImag a notamment conçu un camion de mammographie de moins de 3,5 tonnes. Le groupe a aussi aménagé le parc Denain Évasion et produit des installations pour des acteurs publics et privés. Son chiffre d’affaires cumulé atteint 8,8 millions d’euros au 30 juin 2026, contre 7,3 millions en 2022.









“Le Groupe EKIPE rend nos métiers plus lisibles tout en affirmant ce qui nous unit : l’humain et la complémentarité de nos savoir-faire. Notre objectif n’est pas de grandir à tout prix, mais de construire des activités solides et rentables, tout en donnant du sens et des perspectives à chacun. Le projet d’ouverture du capital s’inscrit dans cette volonté d’associer davantage les collaborateurs au développement et à l’avenir du Groupe”, explique Pierre-Laurent Vandecaveye, directeur général du Groupe EKIPE