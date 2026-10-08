Olivier Faure a reproché jeudi à Raphaël Glucksmann de défendre "une option centriste" à la veille du premier tour de la primaire sociale-démocrate pour la présidentielle, ce dernier répondant qu'il sera "le candidat du Parti socialiste"

"Il y a une option qui est une option au fond centriste, et puis une option de gauche. Et il y aurait un grand mensonge à prétendre que l'on veut changer la vie des gens et en même temps considérer que ça doit se faire indépendamment des écologistes, des communistes, des ex-insoumis qui sont nos partenaires naturels. C'était la raison pour laquelle j'ai toujours souhaité avancer avec eux", a déclaré Olivier Faure sur franceinfo.

"Je ne veux pas d'une politique de rafistolage où on aurait au fond un +en même temps+ qui se prolonge sans rupture et sans force. Et donc il y a là un clivage qui est un clivage net", a-t-il ajouté.

Allant dans le sens de Ségolène Royal qui prévoit "la disparition du PS" en cas de victoire de Raphaël Glucksmann, M. Faure a noté que "ce serait son effacement dans l'élection présidentielle".

"Ce serait la première fois qu'il n'y a pas de socialiste candidat à l'élection présidentielle", a-t-il insisté.

Le candidat de Place publique leur a répondu qu'il "sera le candidat du Parti socialiste comme il l'a déjà été".

"J'ai conduit deux fois la liste socialiste aux élections européennes. Je suis soutenu par le président du groupe à l'Assemblée Boris Vallaud, au Sénat Patrick Kanner, par trois présidents de régions socialistes, par des centaines d'élus locaux, par des milliers de militants socialistes", a-t-il souligné.

Quelque 140.000 personnes pourront voter à la primaire sociale démocrate dont le premier tour aura lieu vendredi et samedi. Outre Olivier Faure, Raphaël Glucksmann et Ségolène Royal, les députés Jérôme Guedj et Emmanuel Maurel sont aussi candidats.