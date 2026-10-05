À Mâcon, Itron accélère l’automatisation sans réduire les effectifs

Chez Itron, automatiser ne signifie pas nécessairement produire avec moins de salariés. À Mâcon, où l’industriel compte 340 CDI et 100 à 150 intérimaires selon l’activité, un équipement de 500 000 euros vient d’entrer en production pour accompagner la croissance de l’Intelis W Source, un compteur d’eau statique à ultrasons lancé fin 2022.

Contrairement au compteur mécanique, qui mesure la consommation grâce à une turbine ou un piston, cette technologie ne comporte plus de pièce en mouvement. Jean-Philippe Fieldes, directeur de l’usine, compare cette évolution au passage des anciens compteurs électriques à Linky. Le compteur statique conserve ainsi ses performances de mesure dans le temps. Le marché français reste toutefois dominé par les compteurs mécaniques, auxquels peut être ajouté un module de communication. Intégrant directement l’électronique, le compteur statique coûte encore 30 à 35% plus cher qu’un modèle mécanique communicant.

Mâcon, centre d’excellence mondial

Cette montée en puissance intervient alors que le chiffre d’affaires d’Itron est passé de 2,2 milliards de dollars en 2023 à 2,4 milliards en 2024, soit 9 % de hausse. Pour 2026, le groupe table sur 2,35 à 2,45 milliards. Mâcon accueille aussi un bureau d’études de 80 à 96 personnes qui conçoit les compteurs d’eau pour l’ensemble du groupe. Le site est l’un des trois centres d’excellence d’Itron avec Oconee, en Caroline du Nord, et Mekwendo, à Jakarta. Oconee, environ 600 salariés, produit principalement pour l’électricité et le gaz et dessert les marchés américains. Mekwendo, de taille comparable à Mâcon, travaille sur l’eau, l’électricité et le gaz pour l’Asie-Pacifique. Depuis la crise des composants, les trois sites renforcent leurs complémentarités. Mâcon fournit notamment à Jakarta un sous-ensemble destiné au marché australien et doit alimenter Oconee pour la future version américaine de l’Intelis W Source tout en lui transférant son savoir-faire industriel.

«L'automatisation s’est toujours faite pour conserver l’activité industrielle»

À Mâcon, 350 000 à 400 000 compteurs statiques doivent être fabriqués en 2026, contre environ 500 000 visés en 2027. La nouvelle machine doit accroître les capacités de 30 à 35 %. S’y ajoutent deux millions de compteurs mécaniques produits annuellement. Environ 60% de l’activité est réalisée à l’export. L’usine, qui automatise depuis les années 1980, compte plus de 70 robots. «On a toujours automatisé, pas pour automatiser. Cela s’est toujours fait pour conserver l’activité industrielle sur le site», explique Jean-Philippe Fieldes. Sur certains sous-ensembles, produire automatiquement à Mâcon revient même moins cher, assure-t-il, qu’une fabrication manuelle en Indonésie.

Des métiers qui évoluent

Les tâches répétitives cèdent davantage de place au pilotage des lignes, au contrôle qualité et à la maintenance. Les salariés concernés sont formés pour évoluer vers ces nouvelles fonctions.

Itron prévoit parallèlement une vingtaine d’embauches en production d’ici fin 2026, puis une trentaine en 2027. «Ce n’est pas parce qu’on automatise qu’on n’embauche pas», insiste Jean-Philippe Fieldes. Mâcon prépare ainsi le basculement vers les compteurs statiques tout en confortant, par sa production et sa R&D, sa place dans l’appareil industriel mondial d’Itron.



