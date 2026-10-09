À Metz, Le Fourgon souffle sa troisième bougie

Le principe est simple : les clients commandent leurs produits en ligne ou via l’application, puis sont livrés à domicile sur le créneau choisi. Lait, jus, vin, bière, soupe, céréales ou encore biscuits apéritifs font partie des produits proposés.

Lors de la livraison suivante, les bouteilles et les caisses vides sont récupérées en même temps que la nouvelle commande. Les contenants sont ensuite lavés avant d’être remis en circulation. Une même bouteille peut ainsi être réutilisée plusieurs dizaines de fois, selon le modèle de consigne.

Plus d’un million de contenants réemployés

Depuis son arrivée dans la région messine, Le Fourgon s’est développé dans 152 villes. L’entreprise indique que des milliers de familles utilisent désormais régulièrement le service. À l’échelle nationale, Le Fourgon a réutilisé 30 millions de contenants réutilisés depuis sa création. D’après les estimations communiquées par l’entreprise, ce volume aurait permis d’éviter l’équivalent de 11 000 tonnes de CO₂ et 900 tonnes de plastique. Le service est aujourd’hui présent dans environ 3 000 villes françaises. À Metz, ces trois années d’activité témoignent du retour progressif de la consigne dans les circuits de distribution, après plusieurs décennies de recul en France.