À Metz, les Cadets de la Sécurité Civile fêtent dix ans d’engagement

Lancé avec cinq classes pilotes à la rentrée 2016, le dispositif a progressivement pris de l’ampleur. Il concerne désormais 90 collèges publics, soit la totalité des établissements publics mosellans. Cette généralisation témoigne de la mobilisation durable des institutions, des équipes éducatives et des sapeurs-pompiers. La cérémonie anniversaire s’est tenue le 13 octobre dernier au collège Jules-Lagneau de Metz, à l’occasion de la Journée nationale de la résilience. Elle a réuni notamment le contrôleur général Fabien Didier, directeur départemental du SDIS, des représentants du Département, de la préfecture et de l’Éducation nationale, ainsi que les équipes pédagogiques et les cadets de l’établissement.

La prévention s’invite dans les collèges mosellans

Un nouveau logo a été dévoilé lors de cette journée, ainsi qu’un dispositif itinérant inédit. Après les vacances de la Toussaint et jusqu’en mai 2027, deux caravanes pilotées par le SDIS sillonneront les collèges mosellans. Animations interactives, jeux, expositions et démonstrations aideront les jeunes à adopter les bons réflexes face aux situations d’urgence. L’initiative devrait toucher près de 48 000 collégiens et renforcer une véritable culture de la prévention, de la résilience et de la solidarité.