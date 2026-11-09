Le 16 octobre dernier, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a officiellement accepté l'offre de reprise des établissements Gedimat Bruhy-Vacherand. Cette décision de justice a déclenché la création en cours d'une nouvelle entité juridique, nommée «Saint-Quentin Matériaux», destinée à assurer la continuité de l'activité commerciale. L'acquéreur est une entreprise familiale et indépendante, adhérente au groupement Gedimat et Gedibois, dont les origines remontent à 1954. Basée à Gamaches, dans la Somme, cette structure pèse aujourd'hui environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et s'appuie sur une équipe d'un peu plus de 300 collaborateurs.

Avant cette acquisition, le groupe comptait 17 points de vente répartis sur plusieurs départements (80, 76, 62 et 27), avec des agences de proximité déjà implantées à Montdidier, Villers-Bretonneux et Nesle. L'intégration du site de Saint-Quentin, suivie de l'ouverture prévue d'une agence à Grand-Quevilly début 2027, portera ce réseau à 19 implantations.

Sauvegarde de l'emploi et continuité du service

Sur le plan social, l'opération permet la reprise des 27 salariés de l'ancienne structure, garantissant ainsi aux clients professionnels et particuliers de retrouver leurs interlocuteurs habituels. L'agence locale est dirigée par Eric Arnoux, en poste depuis la fin du mois de juillet. Le maintien des conditions tarifaires pour les comptes à terme est également prévu, bien qu'une réouverture administrative des dossiers soit imposée par le changement de société.

Un calendrier de transition resserré

Dans l'attente d'une relance complète, un service de dépannage a été maintenu spécifiquement pour les clients chauffagistes disposant d'un compte à terme. La réouverture globale de l'agence est fixée à la première quinzaine de ce mois de novembre. Ce délai technique permet à la nouvelle direction d'organiser les transferts de fichiers informatiques, de passer les commandes auprès des fournisseurs, et de réceptionner les premiers semis de marchandises pour réaménager les espaces de stockage. Une harmonisation complète des systèmes informatiques avec les autres agences du groupe est par ailleurs planifiée pour la fin de l'année 2027.

*La direction du groupe n’a pas répondu à nos sollicitations.