En novembre 2022, la chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France inaugurait en centre-ville d’Abbeville son nouveau site dédié à l’accompagnement des entreprises (administratif, gestion, formation). Aujourd’hui, c’est CMA Formation qui se trouvait dans un local loué rue des Sarcelles/rue du Château d’eau qui a rejoint le site du centre-ville. Pour rappel, il forme au CAP en un ou de deux ans de coiffure puis au certificat de spécialisation et au CAP couverture en un ou deux ans.



Entièrement repensé sur plusieurs niveaux

Le local a été entièrement repensé sur plusieurs niveaux pour offrir des conditions d’apprentissage optimales, tout en gardant la qualité de services aux entreprises artisanales. Ainsi, ce sont trois salles de cours, avec deux puis bientôt un troisième tableau numérique, qui ont été aménagées. On retrouve également un salon de coiffure ainsi qu’une salle de pause.

La CMA explique que la situation en plein centre-ville offre aux apprentis une plus grande aisance aussi bien pour se déplacer que pour se restaurer. En effet, par exemple, la gare est toute proche pour ceux qui arrivent en train : «Ils n’ont plus une demi heure de marche à effectuer matin et soir, précise Simon Lesage, responsable du centre de formation d’Abbeville. Les cours de pratique pour la couverture demeureront dans le même atelier, au village des entreprises, route des Deux-vallées. Nous les y emmenons en mini-bus de 9 places. En nous situant en centre ville, nous nous rapprochons aussi des patrons de ceux qui ont été recrutés par des salons de coiffure d’Abbeville. C’est plus facile pour nous y rendre».

Le nombre d’inscrits en couverture en hausse

Les effectifs sont de 49 élèves : 14 en première année de CAP coiffure, dix en deuxième année et 9 en certificat de spécialisation. Du coté de la couverture, ils sont de 8 inscrits en première année et de 8 inscrits en deuxième année :

«Ce qui correspond à 16 élèves. Ils n’étaient que 12 l’année dernière. C’est une dynamique positive. Elle est peut être impulsée par les nouveaux locaux du centre ville, plus facile d’accès pour les raisons que nous venons d’évoquer. Ils sont motivés savent que l’IA ne pourra pas les remplacer et que leurs patrons pourraient leur offrir un travail pour la vie. Il reste encore quelques places. Nous pouvons monter à une dizaine d’apprentis par année», complète t-il.

Pour la partie entreprises, de nouveaux bureaux ont été créés afin d’accueillir les artisans dans les meilleures conditions pour les accompagner en leur proposant notamment des formations sur les nouvelles réglementations ou l’intelligence artificielle. Enfin, les effectifs sont composés de trois agents pour la partie formations, sans compter l’équipe d’enseignants, et de quatre agents pour la partie entreprises.