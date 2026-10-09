Événement national de sensibilisation à la pollution lumineuse et à la préservation de la biodiversité nocturne, le Jour de la Nuit permet de porter un nouveau regard sur l'obscurité et ses bienfaits pour l’environnement. En effet, les villes sont de plus en plus éclairées. Pourtant de nombreuses espèces animales ont besoin de l’obscurité pour se déplacer, se nourrir ou se reproduire. Il s’agit des chauves-souris, des insectes nocturnes, des amphibiens ou encore de certains oiseaux. Un excès de lumière artificielle perturbe leurs comportements.



Dans ce cadre, le parc naturel régional baie de Somme-Picardie maritime invite le public à participer à une animation gratuite ce samedi 10 octobre à partir de 18 h 30, au départ du parking Aldi, chaussée de Rouvroy à Abbeville. Encadrés par des animateurs du parc, les participants seront invités à expérimenter une ambiance sans éclairage public et à déconstruire certaines idées reçues associées à l'obscurité en milieu urbain :

«L’occasion également d'échanger sur les enjeux liés à la sobriété lumineuse et à la préservation de la biodiversité locale, indique le communiqué de presse du parc naturel régional baie de Somme-Picardie maritime. Cette animation s'inscrit dans les actions menées par le parc naturel régional et ses partenaires en faveur de la transition écologique et de la protection de la biodiversité».

Gratuit sur inscriptions. Elles peuvent être réalisées depuis l'agenda des événements du Parc naturel régional Baie de Somme-Picardie Maritime.







