Le député RN Jean-Philippe Tanguy a accusé mardi "la racaille antisémite" purgée par Marine Le Pen à son arrivée à la tête du Front national d'avoir divulgué à Médiapart des messages antisémites de Jordan Bardella dont il a par ailleurs nié la véracité.

"De toute évidence, et c'est la racaille antisémite qui a été purgée courageusement par Marine Le Pen au début de son mandat de présidente du Front national", en 2011, a déclaré ce proche de la candidate à la présidentielle sur LCI.

Il a dénoncé une "force politique qui malheureusement, au début des années 2010, était nombreuse, bien organisée comme les trotskistes et qui a été combattue".

Dispose-t-il de preuves ? "C'est mon intime conviction", a-t-il répondu, rappelant bien les connaître car il les a "foutus dehors" à l'époque où il était à Debout la République, le parti du souverainiste Nicolas Dupont-Aignan.

"Marine Le Pen les a combattus farouchement", a-t-il rappelé, jugeant que "ces gens nous en ont toujours voulu".

Il a ainsi "invité ceux que ça peut intéresser et qui peuvent se poser des questions légitimes" à regarder sur les réseaux sociaux. "Ils verront ces gens, l'extrême droite française dans sa pluralité, nous insulter, nous diffamer".

La "ligne républicaine" défendue par Marine Le Pen n'est selon lui, "pas la bonne de leur point de vue de cinglés".

Interrogé sur l'éventualité que le président du Rassemblement national se mette en retrait le temps d'organiser sa défense face à ces écrits qu'il nie avoir rédigés, Jean-Philippe Tanguy a répondu : "Ah surtout pas!"

"Il est parfaitement innocent mais on ne va pas commencer à donner crédit à ces salissures", a-t-il estimé, convaincu que ces messages antisémites "n'existent pas".

La veille sur Cnews, Jordan Bardella avait affirmé qu'il "tiendrai(t) bon". "Plus nous serons attaqués de manière déloyale, plus ma détermination à emmener notre camp à la victoire grandira", a-t-il ajouté.