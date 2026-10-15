Le premier groupe de transport aérien européen, Lufthansa, a dit jeudi vouloir acquérir à terme la totalité du capital de la compagnie portugaise TAP Air Portugal, après avoir obtenu l'autorisation par le gouvernement d'en obtenir une participation minoritaire.

"Un investissement minoritaire ne correspond généralement pas à notre stratégie", a expliqué lors d'une conférence avec des analystes le président du directoire de Lufthansa, Carsten Spohr.

Mercredi, le groupe allemand a remporté la course à la privatisation partielle de TAP Air Portugal face au franco-néerlandais Air-France KLM.

Il doit obtenir en 2028, sous réserve des autorisations réglementaires, 44,9% du capital pour 1,025 milliard d'euros. 5% sont réservés aux salariés, et selon leur niveau de souscription, la participation de Lufthansa pourrait atteindre 49,9%.

Le groupe , propriétaire des compagnies Lufthansa, Eurowings, Swiss, Brussels, Austrian Airlines, et 41% de l'italienne ITA Airways, poursuit depuis deux décennies une stratégie d'acquisition de compagnies nationales.

Une offre "sans engagement" a été soumise au gouvernement portugais en vue d'une prise de contrôle majoritaire, voire totale, de TAP Air Portugal, avec "la possibilité de réserver une partie du capital aux salariés", a indiqué le patron de Lufthansa, les discussions se poursuivant.

Le Premier ministre portugais, Luis Montenegro, a dit mercredi envisager "dans une deuxième phase, d'ici 2028", d'échanger la participation résiduelle de l'État dans TAP contre une part du capital de Lufthansa pouvant atteindre 5%, selon la proposition du groupe allemand.

M.Spohr a salué l'acquisition de la "première compagnie rentable" dans l'histoire de Lufthansa, estimant qu'elle va "immédiatement créer de la valeur" pour les actionnaires et permettre "jusqu'à 450 millions d'euros de synergies annuelles nettes".

Les précédentes acquisitions de Lufthansa concernaient souvent des transporteurs à restructurer, comme Swiss après la faillite de Swissair, Austrian Airlines, ou plus récemment ITA Airways.

L'acquisition de TAP va permettre au groupe de renforcer sa présence en Amérique du Sud, où la compagnie portugaise est particulièrement forte grâce à ses liaisons historiques avec le Brésil, faisant ainsi passer sa part de marché de 9% à environ 20%, selon Carsten Spohr.