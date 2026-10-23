Le maire de Trappes, Ali Rabeh, a estimé vendredi que la tuerie dans les Yvelines, dans laquelle une personne a été tuée et cinq blessées, dont trois graves, était "objectivement un attentat, à connotation raciste, probablement islamophobe", appelant à la "concorde républicaine".

"Nous sommes collectivement responsables de ce qui vient de se passer et de ce qui pourrait se passer de nouveau dans notre pays" et "notre responsabilité à tous, c'est la désescalade, c'est la concorde républicaine", a déclaré M. Rabeh à la presse.

"Une fillette de 12 ans est entre la vie et la mort au moment où on se parle", elle "a été ciblée par une rafale d'armes automatiques dans notre pays. Son crime, c'est probablement d'être +racisée+", a ajouté l'édile, l'air grave.

"C'est probablement l'un des premiers, une première tentative de crimes de masse à connotation islamophobe et raciste", a-t-il poursuivi, saluant également "le courage des forces de l'ordre" qui ont arrêté le tireur présumé dans son périple.

"Les gens qui ont été visés aujourd'hui, ça aurait pu être ma mère, mes frères, mes belles-sœurs, etc.", a souligné le maire Générations de cette ville populaire des Yvelines de quelque 35.000 habitants.

Et de dénoncer les discours "criminels" qui, selon lui, "arment idéologiquement ceux qui sont capables de passer à l'acte".

"Les discours qui consistent, qu'on soit ministre, candidat à la présidentielle, député, à expliquer que tous les maux de cette société sont la responsabilité des arabos-musulmans, ce qu'on a encore entendu récemment de la part d'hommes politiques condamnés par la justice à de nombreuses reprises, mais qui continuent de sévir, librement, et bien tous ces discours font des morts", a accusé l'édile de gauche.

"Il faut qu'on soit collectivement lucides sur le fait que les discours qui arment idéologiquement ceux qui sont capables de passer à l'acte sont criminels et qu'il faut donc les condamner comme tels", a-t-il insisté, avant de conclure : "dans un grand pays comme le nôtre, il faut plaider la concorde civile".

Un peu plus tôt, le maire avait indiqué que la personne décédée dans sa ville était "d'origine africaine" et une personne "en urgence absolue" "d'origine maghrébine".

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a ouvert une enquête pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste, avec la circonstance que les faits ont été commis à raison de l'appartenance vraie ou supposée à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée".