Un sapeur-pompier a été très grièvement blessé par balle dimanche lors d'une intervention sur un feu de véhicules près de Marseille, et son assaillant a été rapidement interpellé.

Le mis en cause a été placé en garde à vue du chef de "tentatives d’homicide d’une personne chargée d’une mission de service public, destruction et dégradation par moyen dangereux et détention d’armes de catégorie B", a indiqué à l'AFP le procureur d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon.

S’agissant de la victime, "elle est très grièvement blessée et a été hospitalisée pour recevoir des soins en urgence", a ajouté le magistrat.

Les faits se sont déroulés en fin d'après-midi, les secours avaient été appelés en fin d'après-midi pour éteindre un feu de poids-lourd et de véhicules légers dans la zone commerciale de Plan de Campagne aux Pennes-Mirabeau, lorsqu'ils ont été "pris à partie par arme à feu", a expliqué à l'AFP le préfet des Bouches-du-Rhône, Jacques Witkowski.

Un sapeur-pompier du grade d'adjudant-chef professionnel du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) qui commandait le dispositif a été "très grièvement blessé" et transporté aux urgences à l'hôpital Nord, ont indiqué les pompiers.

Un autre sapeur-pompier a été visé et un véhicule a été touché dans l'attaque, a précisé le préfet.

L'homme qui les a attaqués avec une arme de type fusil de chasse avait "probablement incendié" lui-même les véhicules, a ajouté Jacques Witkowski.

Il s'est ensuite "retranché dans un logement illégal", une caravane située à proximité, a précisé le maire LR des Pennes-Mirabeau, Romain Amaro, qui s'est lui aussi rendu sur place.

"Il y avait énormément de forces de police sur la zone commerciale, puisque dans le cas des manifestations, le préfet avait organisé une présence massive de gendarmerie et de police nationale" qui ont pu intervenir "ultra rapidement", a-t-il poursuivi.

L'assaillant a donc pu être interpellé. Il "est actuellement remis aux autorités de la police judiciaire", a déclaré le préfet.

pacte républicain

Selon une source proche de l'enquête, l'homme interpellé présente un profil "psy" et était déjà connu par la justice pour des faits de violence, notamment par arme. Il était convoqué le 3 décembre prochain pour en répondre.

Dans un message sur X, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a exprimé "toute (son) indignation face à cette agression violente gratuite à l’encontre de nos pompiers qui s’engagent pour protéger".

Le porte-parole des sapeurs-pompiers de France, Éric Brocardi, a également apporté son soutien à son "collègue, à ses proches et aux équipes mobilisées". "Quand ceux qui portent secours deviennent des cibles, c’est notre pacte républicain qui est atteint", a-t-il réagi sur X. "Secourir ne doit jamais mettre en danger."

Près de 1.500 agressions envers les sapeurs-pompiers, verbales comme physiques, sont rapportées chaque année depuis 2021, selon le ministère de l’Intérieur. Trois quarts sont le fait des personnes à qui ils tentent de venir en aide.

En novembre 2023, deux pompiers avaient ainsi été agressés dans le Haut-Rhin, par un jeune homme qu’ils essayaient de secourir alors qu’il faisait une overdose de médicaments.

Ces violences sont sévèrement sanctionnées : une femme qui avait agressé un pompier à Paris en mai 2022 alors qu’il tentait d’éteindre un incendie de palettes pendant les manifestations du 1er mai avait écopé ensuite de dix mois de prison ferme.

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