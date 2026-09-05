Entre remise en cause de l'aide financière à l'Ukraine et signature par Jordan Bardella d'un protocole d'accord symbolique sur l'immigration avec Nigel Farage, figure du Brexit, le Rassemblement national fait face à ses contradictions sur le volet international. Ses opposants s'engouffrent dans la brèche.

"Cheval de Troie de la Russie", "grande soumission", "patriotes de pacotille"... Les mots des candidats à l'élection présidentielle sont forts à l'encontre du parti de Marine Le Pen et M. Bardella.

Favorite des sondages pour l'Elysée en 2027, la candidate du parti à la flamme et son président sont visés de toutes parts par leurs concurrents, après deux prises de positions de leurs troupes ces derniers jours.

En premier lieu, l'hypothèse de voir la France "couper le robinet" de l'aide à l'Ukraine en cas d'arrivée du RN au pouvoir a été avancée par le vice-président Louis Aliot, jeudi soir.

Et vendredi, le président du parti M. Bardella est parvenu à rassembler la quasi-totalité de la classe politique contre lui en paraphant en grande pompe un protocole d'accord symbolique avec Nigel Farage, patron du parti pro-Brexit Reform UK.

Dans ce texte, qui imagine fictivement une victoire de ces deux partis alliés, un volet prévoit notamment... le renvoi vers la France de migrants interceptés dans les eaux britanniques.

Bardella piégé ?

"A se demander si Madame Le Pen est sur la même ligne", a ironisé le candidat Horizons à la présidentielle, Edouard Philippe, alors que beaucoup d'observateurs accusent le président du RN de s'être fait "piéger" à Birmingham.

"C'est illustratif de leur politique étrangère, qui est celle d'une grande soumission à l'égard d'autres puissances", a tancé l'autre candidat du bloc central, Gabriel Attal, en déplacement à la braderie de Lille samedi.

Au même endroit, l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon a ajouté une banderille: "Comment peut-on être aussi misérable? Ce n'est pas la France qui parlait, c'est seulement un fasciste sans réputation", s'est insurgé le candidat LFI.

Sommé de clarifier les choses, M. Bardella a tenté d'atténuer la polémique: "Le protocole ne prévoit pas que nous laissions traverser des migrants et que ces migrants soient déboutés ou repoussés sur les côtes françaises. Ce protocole prévoit l'arrêt de l'immigration clandestine en France", a-t-il martelé auprès de BFMTV.

Quant à MM. Attal et Philippe, "immigrationnistes forcenés", ils n'ont "aucune leçon de gestion de l'immigration à nous donner", a-t-il raillé.

La proposition paraphée par M. Bardella est tout de même assez difficile à justifier pour les cadres de ce parti qui a fait de la lutte contre l'immigration clandestine un mantra.

La députée RN Edwige Diaz a accusé ses opposants "d'inventer des polémiques", assurant sur BFMTV que les migrants seraient ramenés en France pour être "placés en détention en prévision de leur expulsion".

Quant aux dépenses relatives à ce protocole fictif, elles seront "équitablement réparties" entre Paris et Londres, a tenu à ajouter sur France info le député du Rassemblement national Laurent Jacobelli.

Au coeur d'une rentrée marquée par plusieurs dissonances entre les deux leaders du parti, Mme Le Pen, elle, est restée bien silencieuse à ce sujet, laissant son potentiel futur Premier ministre répondre seul à la polémique.

Sur le soutien à l'Ukraine, M. Bardella a par ailleurs assumé que "dans une période d'endettement majeur", "il serait profondément irresponsable de continuer à octroyer de l'argent à des États étrangers sans aucune garantie".

Son vrai visage

Reçue au Kremlin en 2017, Mme Le Pen est régulièrement épinglée par ses adversaires pour des positions jugées conciliantes avec Moscou ainsi que pour un prêt contracté auprès d'une banque russe dans les années 2010.

"Le Rassemblement national montre son vrai visage", a attaqué la patronne des Ecologistes Marine Tondelier depuis Lille, qualifiant Mme Le Pen de "cheval de Troie" des "grands ennemis de l'Europe et de la France".

Le candidat à la primaire du pôle socialiste Raphaël Glucksmann a lui raillé "les patriotes de pacotille" du RN, depuis la foire de Châlons-en-Champagne samedi.

Quant à la proximité de M. Bardella avec l'une des figures du Brexit M. Farage, elle renvoie le parti d'extrême droite à ses contradictions sur l'Union européenne, alors que le RN flirtait encore jusqu'au milieu des années 2010 avec des positions eurosceptiques, sur la sortie de la zone euro voire le "Frexit".

"Je ne suis pas pour sortir de l'Union européenne, je suis pour tout changer sans rien détruire", a encore tenté de clarifier M. Bardella samedi au Forum de Cernobbio, au nord de l'Italie.