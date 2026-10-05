Aisne : les entreprises face aux nouveaux défis économiques

Pour les entreprises de l’Aisne, comme pour l’ensemble des acteurs économiques régionaux, le contexte a changé depuis la crise sanitaire. Hausse des charges, prix de l’énergie, inflation, droits de douane, tensions internationales ou encore réindustrialisation obligent les dirigeants à adapter leurs décisions. Ces transformations seront au centre des Rencontres régionales de l’économie, mardi 6 octobre à Lille.

Organisé par la CCI Hauts-de-France, la CMA Hauts-de-France, les Chambres d’agriculture et la Banque de France dans la région, le rendez-vous doit permettre de décrypter les évolutions qui pèsent sur l’activité des entreprises. La CCI Aisne figure parmi les chambres du réseau régional mobilisées autour de ces enjeux.

Les échanges porteront notamment sur l’impact de l’augmentation des coûts de l’énergie, mais aussi sur les nouvelles contraintes liées au commerce international et sur les conséquences de la réindustrialisation.

La rencontre réunira notamment Natacha Lecerf, directrice générale des services de Territoire d’énergie Flandre, et Franck Meurillon, premier adjoint de Nieppe et président de l’association Territoire d’énergie Flandre Solaire. Elle se déroulera de 11 heures à 12 h 30 à la CMA Hauts-de-France, à Lille.

Les entreprises françaises changent de repères économiques

À l’échelle nationale, la succession des crises a modifié les priorités des entreprises. Maîtrise des coûts, sécurisation des approvisionnements, énergie et réindustrialisation occupent désormais une place importante dans les décisions des dirigeants. Ces évolutions pèsent également sur les stratégies d’investissement et sur la capacité des entreprises à anticiper leur activité.