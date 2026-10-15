Les parents de Christophe Gleizes et Reporters sans frontières (RSF) ont appelé jeudi les dirigeants français à "agir vite" pour la libération du journaliste emprisonné en Algérie depuis près de 500 jours.

"Nous sommes dans un moment pré-électoral. Il est de la responsabilité du gouvernement actuel de ramener Christophe à la maison", a déclaré le directeur général de RSF, Thibaut Bruttin, lors d'une conférence de presse commune.

"Il faut agir vite, maintenant, et ne pas remettre aux calendes grecques", afin d'éviter que "le pouvoir algérien se garde une cartouche pour plus tard", a ajouté le dirigeant de l'ONG, qui s'interroge si Christophe Gleizes n'est pas devenu "un otage d'État".

"Plus la campagne électorale avancera en France, plus ça rendra les choses compliquées. Nous aimerions bien que le pouvoir algérien ne s'immisce pas dans les affaires de politique intérieure française en se servant du cas de Christophe", a ajouté le beau-père du journaliste, Francis Godard.

Avec sa mère Sylvie Godard, ils lui ont rendu visite à nouveau il y a une dizaine de jours en prison. Depuis récemment "il y a un durcissement de la position (de l'Algérie) vis-à-vis de la France", s'est-elle inquiétée.

Arrêté en mai 2024 en Algérie dans le cadre d'un reportage sur le club de football de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK), le journaliste âgé de 37 ans, collaborateur du magazine So Foot, est incarcéré depuis juin 2025, après sa condamnation pour apologie du terrorisme à sept ans de prison.

Cette condamnation, intervenue en juin 2025 en pleine crise diplomatique entre la France et l'Algérie, a été confirmée en appel début décembre.

Christophe Gleizes a retiré en mars un pourvoi en cassation, dans l'espoir d'ouvrir la voie à une grâce présidentielle.

Ses avocats ont annoncé le 3 juin que la justice algérienne avait parallèlement rejeté le pourvoi en cassation du parquet, une décision qui, ont-ils expliqué, "clôture" la procédure judiciaire et lève le dernier obstacle à une éventuelle grâce présidentielle.

Le 10 juin, à la veille de l'ouverture du Mondial-2026 en Amérique du Nord, Gianni Infantino, le président de la Fifa, qui avait accrédité le journaliste pour la compétition, avait dit souhaiter qu'il obtienne une grâce et puisse assister au tournoi, un espoir finalement resté vain.

Fin juillet, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Zinédine Zidane a dit espérer "qu'il puisse rentrer chez lui".