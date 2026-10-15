Amiens : Le Road Show parle santé physique et mentale avec les jeunes

A l’occasion de la halte à Amiens du Road Show «Bus Mes trips santé», Thomas Fatôme, directeur général de la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (Cnam) est venu entériner le partenariat signé entre le CCCA-BTP et la Cnam afin de permettra aux organismes de formation aux métiers du BTP de trouver sur leur territoire les relais nécessaires à la meilleure prise en compte des problématiques de santé de leurs apprentis. «Le but est de favoriser la diffusion d’informations de santé auprès des jeunes, faciliter l’accès aux droits et aux soins, développer des actions de prévention et promotion de la santé et renforcer l’autonomie des jeunes dans sa gestion. C'est un virage préventif que nous accélérons pour encourager les bons comportements», a déclaré le directeur de la CNAM.

Il a ensuite signé la convention avec Ludovick Lefebvre, président du Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) qui s’engage à mettre à disposition un répertoire des contacts relatifs à l’accompagnement socio-éducatif des organismes de formation du BTP, informer sur les offres de services de l’Assurance Maladie, à faciliter l’utilisation des supports pédagogiques de la Cnam et promouvoir le repérage et l’orientation vers le réseau de l’Assurance Maladie des assurés en situation de fragilité.

Créer du lien entre les jeunes et leur santé

Le roadshow «Bus Mes trips santé» parcourt la France dans le but de créer du lien entre les jeunes et leur santé, au travers d’animations ludiques et interactives pour tester leurs connaissances et leur faire adopter les bonnes pratiques de santé. 400 jeunes samariens étaient présents à l’événement. «Chers apprentis, votre santé est votre capital précieux. A nous d'aller vers ces jeunes, là où ils sont et parler avec leurs codes de leur santé. Il s'agit de déconstruire les idées reçues et donner les réflexes utiles», a insisté Marie-Gabrielle Dubreuil, directrice de la Cpam de la Somme.

L’Assurance Maladie a élaboré une «stratégie santé jeunes» d’autant plus importante que son analyse des données sur la santé des 15-25 ans montre, qu’en 2025, 10,35% d’entre eux n’ont pas eu de recours aux soins depuis au moins 24 mois et que 41,31% d’entre eux n’ont pas bénéficié de consultation dentaire depuis au moins deux ans. Enfin, 31,23% d’entre eux n’ont même pas de médecin traitant déclaré. La Cnam s’engage, notamment, à mettre à la disposition du CCCA-BTP et de son réseau un répertoire des référents jeunes / partenaires en caisses locales, des circuits de traitement des dossiers des jeunes et des signalements transmis par les organismes de formation du BTP.