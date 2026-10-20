Le temps d’un week-end, le Centre Thermal Saint-Éloy d’Amnéville invite le grand public à franchir ses portes pour mieux connaître cette médecine et ses applications. L’établissement mosellan participera aux premières journées nationales Immersions Thermales, initiées par le Conseil national des établissements thermaux (CNETh), les samedi 24 et dimanche 25 octobre, de 13h30 à 18 heures.

L’occasion pour les curieux, les futurs curistes, les patients et les professionnels de santé de visiter les installations habituellement réservées aux curistes, de rencontrer les équipes et de poser leurs questions.

Un soin gratuit pour découvrir les bienfaits du thermalisme

Au-delà de la visite de l’établissement, les participants pourront tester gratuitement un soin individuel, à l’exception de la piscine et de la pélothérapie, et assister à une conférence consacrée aux bienfaits de la cure thermale.

Fondée sur les propriétés naturelles des eaux minérales, des gaz thermaux et des boues, la médecine thermale s’inscrit dans la prise en charge de plusieurs pathologies chroniques. À Amnéville, le Centre Thermal Saint-Éloy est spécialisé dans deux orientations thérapeutiques : la rhumatologie et les voies respiratoires. L’établissement se distingue également par une patientèle essentiellement locale : plus de 90% de ses curistes viennent des environs et 40% sont des actifs, une proportion supérieure à la moyenne nationale.

Cette opération de découverte intervient alors que le secteur s’inquiète de l’avenir de la prise en charge des cures. Dans le cadre des discussions autour du Budget 2027, les professionnels du thermalisme redoutent une baisse des remboursements, susceptible de fragiliser l’accès aux soins et l’activité des établissements. En ouvrant ses portes, Saint-Éloy entend ainsi faire connaître une pratique thérapeutique dont les acteurs défendent la place dans le parcours de santé des patients.

Entrée gratuite sur inscription préalable obligatoire sur le site immersions-thermales.fr.