Après la tornade dévastatrice, le village de Pomas panse ses plaies

Au milieu des décombres ou sur les toitures arrachées par une violente tornade, pompiers, habitants et volontaires s'activent mercredi à Pomas, dans l'Aude, pour déblayer, sécuriser et protéger les 300 maisons endommagées, dont 102 sont désormais inhabitables.

Dans les petites rues de la bourgade d'un millier d'habitants située à mi-chemin entre Perpignan et Toulouse, les dégâts témoignent de la violence de la tornade, qui a frappé Pomas lundi peu après 17H00: partout des gravats, des arbres déracinés, des tuiles arrachées, des véhicules renversés, des maisons éventrées, aux vitres soufflées ou aux volets dégondés.

Juchés sur les toits effondrés, des pompiers et des bénévoles viennent en aide aux sinistrés pour tendre des bâches bleues protectrices des biens et effets personnels des habitants, a constaté un journaliste de l'AFP.

Sur la colline qui domine le village, le château fort de Pomas, datant du XVIe siècle et inscrit sur la liste des monuments historiques, a été dévasté, tout son angle nord-est s'est effondré sous l'effet du souffle. Dans les petites ruelles attenantes, les sinistrés s'affairent en silence à dégager les briques, les plaques de plâtre déchiquetées ou les tôles éparpillées dans leurs salons.

Le bilan humain provisoire a été établi mardi soir à 48 blessés dont 20 hospitalisés. Il est resté inchangé à ce stade, selon les autorités.

Parmi les vingt personnes hospitalisées, "aucune n'est dans un état qui inspire de l'inquiétude", selon le préfet de l'Aude Alain Bucquet.

Comme un séisme

Au surlendemain de la tornade, les villageois, comme après un séisme, fouillent toujours les décombres, aidés de proches ou de volontaires, dans l'espoir de récupérer ce qui peut l'être. Un couple qui doit se marier le mois prochain a raconté à un photographe de l'AFP rechercher leurs alliances dans les gravats.

Selon un bilan matériel provisoire établi mardi soir par la préfecture, 330 maisons ont été impactées sur les 496 que compte le village. Sur les 293 évaluées en fin de journée mardi, 191 sont habitables mais 102 sont totalement détruites, selon un communiqué préfectoral.

Les 126 pompiers déployés à Pomas mercredi se consacrent en urgence "au bâchage, au déblaiement", à la sécurisation et à séparer les maisons habitables de celles qui ne le sont plus, a déclaré sur place un porte-parole du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), selon lequel des entreprises privées interviendront sur le bâti dans les jours qui viennent.

Des personnels d'Enedis arpentent le village dans leurs voitures bleues pour essayer de réparer des poteaux électriques.

Venus des communes voisines, de nombreux volontaires, parmi lesquels de nombreux jeunes, participent aux travaux de déblayage, comme les joueurs du club de rugby de Carcassonne, ou apportent des dizaines de cartons de vivres, de produits d'hygiène et de vêtements, posés près du poste de commandement à l'attention des sinistrés.

"On est là pour rendre service", explique à l'AFP Laurent, un bénévole qui conduit une nacelle prêtée par la proche bourgade d'Alzonne. "On réalise que nos petits soucis ne sont rien du tout à côté de ce qui leur arrive. Tout le monde me parle de tremblement de terre, c'est ça qui leur vient à l'esprit".

Inondations, incendies, tornade...

Maçon de profession, Jean-Charles Cilluffo a tenu à venir du village voisin de Saint-Hilaire pour "donner un coup de main". "La solidarité c'est normal. En 2019, on a eu une grosse inondation à Saint-Hilaire, on a eu des morts, et les gens sont venus nous aider de partout, comme ici maintenant", dit-il, avant de commencer à débiter les troncs de gros pins qui n'ont pas résisté au souffle de la tornade.

"On a eu des inondations, on a eu des incendies et maintenant, on a cette tornade...", ajoute-t-il.

Venue à Pomas mercredi, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, a demandé "un régime dérogatoire" pour ce territoire afin de bénéficier de "moyens budgétaires" et de "procédures administratives allégées" pour la reconstruction.

"Malheureusement, nous avons l'habitude de situations exceptionnelles et de catastrophes, parce que nous avons vraiment une conjugaison d'inondations, de sécheresses, de feux, de grêle, maintenant de tornades", a-t-elle expliqué, estimant que la région Occitanie est "en train de cumuler de nombreuses conséquences liées au réchauffement climatique".

Saluant "le bel élan de solidarité" à Pomas, le président de Carcassonne Agglo Régis Banquet a précisé, dans un communiqué, qu'une lettre serait adressée au Premier ministre pour demander la reconnaissance de "Catastrophe Naturelle".