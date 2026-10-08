Sport, culture, solidarité, loisirs… Le tissu associatif local intervient dans de nombreux domaines. Pour leurs activités et leurs projets, les associations peuvent bénéficier de différents types de soutien de la part de la municipalité. La Ville d’Arras attribue des aides financières pour le fonctionnement des associations, mais aussi pour certaines actions ou projets spécifiques. Le soutien peut également être matériel ou logistique. Les associations peuvent notamment bénéficier de locaux, de matériel ou d’un accompagnement pour leur communication. Selon la Ville d’Arras, ces aides indirectes représentent près de 3 millions d’euros chaque année.

Les dossiers doivent être déposés en ligne

Pour demander une subvention de fonctionnement au titre de 2027, les associations doivent remplir leur dossier sur le portail des aides de la Ville d’Arras avant le 1er novembre 2026. Les dossiers seront ensuite étudiés par les services municipaux avant d’être soumis au vote du Conseil municipal au cours du premier trimestre 2027. Pour être examinées, les demandes doivent être complètes. Les associations qui souhaitent recevoir une avance sur leur subvention dès janvier 2027 doivent également joindre à leur dossier un courrier adressé au maire pour en faire la demande.

Des aides pour les projets spécifiques

Les associations qui préparent un projet particulier peuvent également solliciter une aide financière. Les demandes doivent être déposées sur le même portail, en tenant compte du calendrier propre à chaque dispositif. Leur examen par le Conseil municipal doit permettre, lorsque la demande est acceptée, un versement avant septembre 2027.

En cas de difficulté pour constituer ou déposer un dossier, les associations peuvent contacter la Direction de l’Engagement citoyen et de la Vie associative à l’adresse associations@ville-arras.fr.



