Le 30 septembre 2026, Pas-de-Calais habitat, la Communauté urbaine d’Arras (CUA) et l’Office des sports ont signé une convention de partenariat à Arras afin de lancer l'action innovante « Génération Activ’Immeuble ».

Le sport et les visites à domicile comme leviers d'inclusion financière

Baptisée « Génération Activ’Immeuble », cette initiative s'appuie sur la logique constructive de l'« aller-vers » [30 SEPTEMBRE 2026]. Des ateliers « Sport-Santé » et des visites de courtoisie seront directement organisés au cœur des parcs de logements. Ces rencontres visent à détecter les situations de précarité invisibles (liées à l'illettrisme numérique ou à l'isolement ruraux). Une fois le contact établi, un travailleur social guidera les démarches pour débloquer des aides administratives . Cette intervention devrait générer un gain direct de 80 à 150 euros de pouvoir d'achat mensuel par ménage ciblé.

Une enveloppe globale pour réduire les fractures sociales du territoire

Pour soutenir cette dynamique qui s'étendra jusqu'au 30 juin 2027, la CUA a alloué un budget global de 112 000 € aux différents porteurs de projets. Le plan priorise les jeunes, les familles monoparentales, les bénéficiaires du RSA et les aînés. Il s'attaque directement au renoncement aux soins, qui touche 31 % de la population locale.

« L’accès aux droits constitue un levier essentiel d’inclusion et d’égalité des chances. En allant à la rencontre des habitants et en travaillant collectivement avec l’ensemble des partenaires du territoire, nous contribuons à lever les freins qui empêchent encore certaines personnes de bénéficier des dispositifs auxquels elles ont droit. », souligne Jean-Louis Cottigny, Président de Pas-de-Calais habitat.







