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Arras : Pas-de-Calais habitat et la CUA lancent l'action « Génération Activ’Immeuble »

Pas-de-Calais habitat, la Communauté urbaine d’Arras et l’Office des sports ont scellé le 30 septembre 2026 un partenariat à Arras pour déployer le programme national « Territoire Zéro Non-Recours » et rétablir d'urgence l'accès des résidents isolés à leurs droits sociaux. 


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Jean-Louis Cottigny, Président Pas-de-Calais habitat, Annie Carton, Vice-présidente de l'Office des sports d'Arras, Alexandre Perol, Conseiller délégué aux équipements sportifs de la CUA, Cédric Dupond, Maire de Beaurains. ©Pas-de-Calais Habitat

Jean-Louis Cottigny, Président Pas-de-Calais habitat, Annie Carton, Vice-présidente de l'Office des sports d'Arras, Alexandre Perol, Conseiller délégué aux équipements sportifs de la CUA, Cédric Dupond, Maire de Beaurains. ©Pas-de-Calais Habitat

Par L.R
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 15 octobre 2026

Le 30 septembre 2026, Pas-de-Calais habitat, la Communauté urbaine d’Arras (CUA) et l’Office des sports ont signé une convention de partenariat à Arras afin de lancer l'action innovante « Génération Activ’Immeuble ».

Le sport et les visites à domicile comme leviers d'inclusion financière

Baptisée « Génération Activ’Immeuble », cette initiative s'appuie sur la logique constructive de l'« aller-vers » [30 SEPTEMBRE 2026]. Des ateliers « Sport-Santé » et des visites de courtoisie seront directement organisés au cœur des parcs de logements. Ces rencontres visent à détecter les situations de précarité invisibles (liées à l'illettrisme numérique ou à l'isolement ruraux). Une fois le contact établi, un travailleur social guidera les démarches pour débloquer des aides administratives . Cette intervention devrait générer un gain direct de 80 à 150 euros de pouvoir d'achat mensuel par ménage ciblé.

Une enveloppe globale pour réduire les fractures sociales du territoire

Pour soutenir cette dynamique qui s'étendra jusqu'au 30 juin 2027, la CUA a alloué un budget global de 112 000 € aux différents porteurs de projets. Le plan priorise les jeunes, les familles monoparentales, les bénéficiaires du RSA et les aînés. Il s'attaque directement au renoncement aux soins, qui touche 31 % de la population locale.

« L’accès aux droits constitue un levier essentiel d’inclusion et d’égalité des chances. En allant à la rencontre des habitants et en travaillant collectivement avec l’ensemble des partenaires du territoire, nous contribuons à lever les freins qui empêchent encore certaines personnes de bénéficier des dispositifs auxquels elles ont droit. », souligne Jean-Louis Cottigny, Président de Pas-de-Calais habitat.