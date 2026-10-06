La CCI Seine Estuaire élargit l’accès au conseil pour les entreprises avec ses «Permanences Expert», organisées au Havre et à Lisieux. Le dispositif permet aux dirigeants et porteurs de projets de bénéficier gratuitement d’un premier échange avec des professionnels sur des questions juridiques, comptables, assurantielles ou liées au financement. À Lisieux, des rendez-vous avec un expert-comptable et pour une orientation juridique sont proposés. Au Havre, le programme comprend également des permanences avec Bpifrance, un expert-comptable, un conseiller en assurances et un interlocuteur pour l’orientation juridique. Le Centre d’information sur la prévention des difficultés des entreprises (CIP) intervient aussi pour accompagner les dirigeants confrontés à des fragilités.

L’objectif est de faciliter l’accès à une expertise extérieure à un moment où une entreprise doit prendre une décision, préparer un projet ou anticiper une difficulté. Pour les créateurs, ces échanges peuvent également permettre de mieux identifier les démarches à engager et les interlocuteurs à mobiliser. Les rendez-vous sont accessibles sur inscription auprès de la CCI Seine Estuaire.

Les petites entreprises ont besoin de conseils spécialisés

Au-delà du dispositif local, l’accès au conseil constitue un enjeu pour les petites entreprises, qui ne disposent pas toujours de ressources internes spécialisées. Juridique, comptabilité, financement ou prévention des difficultés font partie des sujets susceptibles d’influencer directement la gestion et les choix d’un dirigeant. Les réseaux consulaires et les dispositifs d’accompagnement jouent ainsi un rôle d’interface entre les entreprises et les expertises nécessaires à chaque étape de leur développement.