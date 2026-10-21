Le projet du Panoptique d’Autun – Musée Rolin franchit une nouvelle étape avec l’attribution de tous les marchés de travaux. Au total, 11 entreprises bourguignonnes participeront à cette phase du chantier, dont cinq situées dans le bassin autunois. La réunion de lancement s’est tenue le 15 octobre 2026, ouvrant une période de travaux de 33 mois.



Les marchés ont été attribués après l’analyse des offres par la commission d’appel d’offres, le 10 septembre, puis validés par le conseil municipal le 28 septembre. Plusieurs entreprises locales interviendront sur les structures et les aménagements du site. Dufraigne, à Autun, associée à GCBAT, à Montchanin, prendra en charge le gros œuvre et la structure. ARCAMS réalisera les peintures décoratives du patrimoine existant, tandis que CBM interviendra sur la charpente en bois et la couverture. ERTCM Industries, à Épinac, assurera la charpente métallique et la couverture. SNTPAM, à Étang-sur-Arroux, sera chargée de la voirie et des réseaux. D’autres sociétés régionales participeront au chantier, notamment Métallerie Grillot, Boudier, Axima Concept, la Compagnie Entreprise Mécanique et Bonglet.

Un chantier soutenu par des partenaires

Pour les prestations spécialisées, comme la muséographie, la scénographie et les dispositifs multimédias, la Ville fait également appel à des entreprises extérieures à la région. La société italienne Goppion réalisera notamment les vitrines muséographiques. Le projet bénéficie du soutien de l’État, de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du Département de Saône-et-Loire ainsi que de mécènes. L’entreprise Nexans, implantée à Autun, contribue au chantier en fournissant une grande partie des câblages nécessaires au futur musée.



Au-delà de la transformation du site patrimonial, cette opération mobilise des compétences dans la construction, la restauration et les équipements muséographiques. Le projet attire aussi l’attention du public : près de 1 000 personnes ont découvert les coulisses du chantier pendant l’été et les Journées européennes du patrimoine, lors de visites guidées. De nouvelles visites pourraient être organisées pendant la prochaine saison touristique, en fonction de l’avancement des travaux.