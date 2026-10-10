Autun dévoile 17 ans de découvertes archéologiques le 16 octobre

Autun consacrera une journée aux dernières recherches archéologiques conduites sur son territoire et en Bourgogne-Franche-Comté. Organisée par le Service Archéologique de la Ville d’Autun avec le Service Régional de l’Archéologie, la rencontre réunira archéologues et chercheurs autour de plusieurs conférences.



La matinée débutera par un point sur la campagne 2026 menée au Mont Beuvray. Les participants découvriront ensuite les résultats des recherches consacrées aux maisons urbaines du quartier de la gare à Autun. Une autre intervention reviendra sur une année de fouilles autour de la prison panoptique, dans le cadre du futur Panoptique-Musée Rolin. Les travaux sont présentés par l’Inrap et le Service Archéologique de la Ville.

Du patrimoine antique au bâti médiéval

L’après-midi élargira le programme à plusieurs périodes et thématiques. Une conférence abordera notamment le pillage archéologique. Les recherches menées autour de la résidence de l’évêque et du groupe épiscopal d’Autun permettront ensuite de revenir sur le patrimoine médiéval de la ville.



Les travaux sur l’utilisation de la terre dans les arts du feu seront également présentés, à travers l’étude de creusets liés aux anciennes activités métallurgiques. La journée s’achèvera avec deux sujets consacrés au patrimoine écrit et architectural. Le premier portera sur le fonds de monnaies du collectionneur J. Duverne. Le second s’intéressera à la tour de la Motte Forte d’Arnay-le-Duc grâce à l’analyse archéologique de son bâti. Accessible au grand public, cette journée permettra aussi d’échanger avec les spécialistes et de poser des questions sur les découvertes présentées.