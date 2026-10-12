Autun organise deux semaines d’animations autour de la santé mentale

Les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) reviennent à Autun et dans le Grand Autunois-Morvan du 5 au 16 octobre. Pour cette deuxième édition, la programmation s’articule autour du thème «Pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts». Coordonnée par la Communauté de communes du Grand Autunois-Morvan avec les partenaires du Conseil local en santé mentale, elle propose différents rendez-vous accessibles au public.



Photographie, écriture, théâtre, danse, mosaïque, land art, musique et arts visuels sont notamment au programme. Ces pratiques doivent permettre d’aborder la santé mentale sous un autre angle, tout en favorisant les échanges et en contribuant à réduire les préjugés. À Autun, la Ville mobilise notamment la Direction de la Cohésion sociale et urbaine ainsi que la Direction des Musées et du Patrimoine.

Ateliers, expositions et créations

Plusieurs animations sont organisées dans les équipements municipaux. Les 5 et 7 octobre, l’Espace Saint-Jean accueille un shooting photo ouvert aux participants seuls, en famille ou entre amis. Les portraits seront ensuite remis lors de l’exposition «Au fil des vies», le 16 octobre.



Le 8 octobre, le Muséum d’histoire naturelle propose deux ateliers gratuits sur inscription : une initiation à la mosaïque antique pour les seniors et une séance de land art ouverte à tous. Le 13 octobre, un atelier de cuisine antique permettra de découvrir le patrimoine gallo-romain à travers des objets archéologiques, des recettes anciennes et une dégustation. Le 14 octobre, une visite de l’exposition d’oiseaux exotiques invitera également les participants à travailler leur observation.



La journée du 16 octobre clôturera la programmation avec l’exposition photo «Au fil des vies» à l’Espace Saint-Jean. Au Muséum, les œuvres de land art réalisées par les structures partenaires seront également présentées. Un flashmob et un moment convivial sont prévus. L’ensemble complète un programme plus large dans le Grand Autunois-Morvan, avec spectacles, projections, rencontres et autres ateliers.